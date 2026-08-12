Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/08/2026

Ao longo desta quarta-feira, você dedicará mais atenção aos relacionamentos e às necessidades das pessoas ao redor. Inclusive, poderá perceber com mais clareza o que precisa ser ajustado nas relações. Será um bom dia para investir no diálogo e ouvir o outro com atenção. Apenas evite interpretar as diferenças de opinião como ameaças. Com equilíbrio e abertura para compreender outros pontos de vista, você conseguirá estabelecer acordos mais harmoniosos.