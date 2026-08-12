AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Abdo Filho

Crise na Apex: o pedido de empréstimo ao BTG e a injeção de recursos que não veio

A necessidade de recursos novos é premente. Na diligência contábil montada pelos sócios, foi constatado que a dívida mais que dobrou entre janeiro de 2025 e junho de 2026

Publicado em 12 de Agosto de 2026 às 03:00

Públicado em 

12 ago 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
Sede da Apex Empresarial
Sede da Apex Partners, em Vitória Ricardo Medeiros

O jornal Valor Econômico publicou, nesta terça-feira (11), a informação de que o presidente afastado da Apex Partners, Fernando Cinelli, tentou evitar o estouro da crise na plataforma de investimentos buscando dinheiro novo. A coluna Pipeline apurou que o fundador da Apex foi ao banco BTG Pactual pedir um empréstimo de pelo menos R$ 100 milhões. Cinelli ouviu um não do BTG, instituição que tinha proximidade com a Apex, e, ainda segundo o Valor, buscou levantar recursos até com funcionários da plataforma. Não deu certo. Dias depois, sob a acusação de "gestão temerária", ele foi afastado pelos demais sócios do comando da empresa

Chama atenção que os valores envolvidos nas tentativas frustradas de injeção de recursos guardam semelhança com o aumento de capital aprovado pelos sócios da Apex na assembleia geral realizada em 28 de abril passado, antes, portanto, da crise: R$ 176,5 milhões, outro recurso que acabou não entrando no combalido caixa da plataforma. Na ação em que pediu blindagem patrimonial à Justiça - concedida pelo juiz na última sexta-feira -, os advogados da Apex informam que a crise que estourou agora impediu a conclusão da operação autorizada lá em abril.

"A operação de capitalização que, como se verá, restou frustrada pela deterioração do cenário e cuja retomada é um dos objetivos da reorganização pretendida". 

A necessidade de recursos novos é premente. Na diligência contábil-financeira montada pelos sócios da Apex, foi constatado que a dívida mais que dobrou entre janeiro de 2025, quando estava em R$ 413 milhões, e junho de 2026, quando bateu em R$ 985,6 milhões. Foram mais de meio bilhão de reais em dezoito meses. "Em 2025, 72% do incremento (R$ 187 milhões, de um total de R$ 262 milhões) destinou-se a aportes em fundos, veículos e operações de M&A (fusões e aquisições) que não retornaram caixa no período; no 1º semestre de 2026, de R$ 300 milhões de dívida nova, 58% (R$ 80 milhões de déficit operacional e R$ 95 milhões de carrego financeiro e fiscal) não corresponderam à formação de qualquer ativo", explicaram os advogados da Apex.

Eles também apontam para a deterioração da carteira de ativos e preocupação com os empréstimos com aval concedidos por instituições bancárias.

Não faltará trabalho para a auditoria externa, que, por sinal, ainda nem foi contratada. 

Veja Também 

Branded Águia Branca 80 anos

Aos 80 anos, Grupo Águia Branca prepara mais uma rodada de sucessão

Sede da Apex Empresarial

Crise na Apex: endividamento bancário está entre as maiores preocupações

Sede da Apex Empresarial

Crise na Apex: incluída em ação de blindagem na Justiça, Fucape se movimenta

Sede da Apex Empresarial

Crise na Apex Partners: sócios decidem ir à Justiça contra Fernando Cinelli

Imagem de destaque

Produção de nova petroleira já rendeu quase R$ 100 milhões ao ES

Imagem de destaque

Revolução das barragens: agro mais tranquilo mesmo com o ES sob pressão hídrica

Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia Espírito Santo Apex Partners Caso Apex
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sérgio Vidigal: “Não apoio Lula para presidente”
Imagem de destaque
O equilíbrio das contas públicas no ES é ponto inegociável
Imagem de destaque
Tributação das altas rendas e Simples Nacional: a nova regra se aplica a todos?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados