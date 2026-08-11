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Abdo Filho

Aos 80 anos, Grupo Águia Branca prepara mais uma rodada de sucessão

Cerca de 30 herdeiros da família Chieppe estão passando pelo programa de sucessão da Cambridge Family Enterprise Group. O Grupo Águia Branca é um dos maiores do Espírito Santo

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 03:00

Públicado em 

11 ago 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
Branded Águia Branca 80 anos
Ônibus da Águia Branca com pintura comemorativa em referência aos 80 anos Águia Branca/Divulgação

Fundado em 1946, o Grupo Águia Branca, um dos maiores e mais poderosos do Espírito Santo, está preparando mais uma rodada de sucessão. O objetivo é que a empreitada, sempre difícil, tenha o mesmo sucesso da anterior, quando, em janeiro de 2015, a segunda geração da família assumiu e ampliou os negócios do conglomerado da família Chieppe. De lá para cá, Décio e Renan Chieppe foram presidentes. Kaumer Chieppe, atual CEO, entrega a cadeira para Riguel em janeiro de 2027, que ocupará o posto até janeiro de 2031. Um dos grandes desafios do período será justamente definir a próxima fase de comando.

Cerca de 30 herdeiros da família Chieppe, da segunda e terceira gerações, estão passando pelo programa de sucessão contratado pelo Grupo Águia Branca na Cambridge Family Enterprise Group. Fundada em 1989, trata-se da primeira e maior empresa global na área. O objetivo é observar oportunidades, desenvolver talentos, apoiar a gestão e até ajudar na solução de eventuais conflitos. Entre os 30 que estão no programa, alguns atuam nas empresas, outros não.

A expectativa é de que em mais dois anos o novo modelo de comando do grupo esteja definido. Muito embora as principais definições ainda estejam para ser tomadas, Décio, Renan, Kaumer e Riguel já vêm fazendo ajustes pontuais, mas relevantes, na estrutura sucessória. Em 2015, quando chegaram ao comando, a idade limite para que os executivos ficassem no grupo era 65 anos. Agora, está em 70.

O fato é que os futuros comandantes terão um baita desafio pela frente. Em 2015, quando Décio assumiu, o faturamento global era na casa de R$ 6 bilhões e os funcionários eram 17,5 mil. No ano passado, o faturamento superou os R$ 15 bi e eram mais de 20 mil empregados dentro das mais de 25 empresas do Grupo Águia Branca. 

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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