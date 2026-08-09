AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Abdo Filho

Crise na Apex: incluída em ação de blindagem na Justiça, Fucape se movimenta

A Fucape Business School, uma das maiores escolas de negócio do Espírito Santo e que tem um fundo ligado à Apex entre seus acionistas, quer distância da crise da plataforma de investimentos

Publicado em 09 de Agosto de 2026 às 18:15

Públicado em 

09 ago 2026 às 18:15
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
Sede da Apex Empresarial
Sede da Apex Partners, na Praia do Suá, Vitória Ricardo Medeiros

A Fucape Business School, uma das maiores escolas de negócio do Espírito Santo e que tem um fundo ligado à Apex entre seus acionistas, foi incluída na ação de tutela cautelar antecedente solicitada pela Apex Partners, na última sexta-feira (07). Trata-se de uma ação preparatória para recuperação judicial que blinda os ativos da companhia por até 60 dias. Ou seja, por dois meses os ativos do conglomerado Apex não podem ser arrestados, liquidados, executados e etc. A Apex mergulhou em uma enorme crise na última quinta-feira, 06 de agosto, quando Fernando Cinelli, acusado de gestão temerária e má-fé, foi afastado do comando da plataforma de investimentos pelos demais sócios.

O comando da instituição de ensino quer distância do problema e já fez chegar à Apex, que foi quem fez o pedido de tutela cautelar antecedente, que quer sair da ação judicial. Caso não haja um movimento a partir da própria Apex, a Fucape apresentará uma liminar ao juiz da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, Marcos Pereira Sanches. A ideia é resolver a questão já nesta segunda-feira (10).

O argumento da escola de negócios é o seguinte: a Fucape é uma sociedade operacional, da economia real, que não tem qualquer problema de solvência, de caixa ou de inadimplência presente ou futuro. Além disso, a representação da Fucape, de acordo com a escola, não tem qualquer participação na crise da Apex. Por isso, na visão da Fucape, estar incluída na ação preparatória para recuperação judicial é um erro.

Em meados de 2025, o fundo de investimento ABMPar, comandado pela Apex Partners, comprou as ações que pertenciam a Aridelmo Teixeira, um dos fundadores da Fucape.

Veja Também 

Sede da Apex Empresarial

Crise na Apex Partners: sócios decidem ir à Justiça contra Fernando Cinelli

Imagem de destaque

BTG trava saques de fundo ligado à Apex Partners

Fernando Cinelli, fundador e presidente da Apex

Presidente afastado da Apex Partners pede renúncia do conselho da CVC

Imagem de destaque

Revolução das barragens: agro mais tranquilo mesmo com o ES sob pressão hídrica

Imagem de destaque

Produção de nova petroleira já rendeu quase R$ 100 milhões ao ES

Prefeitura Municipal de Vitória

Santander assume a folha de pagamento da Prefeitura de Vitória

Imagem de destaque

Indústria gráfica: ZegBox compra a centenária Grafitusa

Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia Espírito Santo Fucape
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 10/08/2026
Imagem de destaque
As influencers que pregam a solidão como um estilo de vida: 'Não estamos sozinhas'
A situação mobilizou o Corpo de Bombeiros, os Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá e a Defesa Civil Municipal
Incêndio de grandes proporções atinge secador de café em Santa Teresa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados