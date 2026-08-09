Crise na Apex: incluída em ação de blindagem na Justiça, Fucape se movimenta

A Fucape Business School, uma das maiores escolas de negócio do Espírito Santo e que tem um fundo ligado à Apex entre seus acionistas, foi incluída na ação de tutela cautelar antecedente solicitada pela Apex Partners, na última sexta-feira (07). Trata-se de uma ação preparatória para recuperação judicial que blinda os ativos da companhia por até 60 dias. Ou seja, por dois meses os ativos do conglomerado Apex não podem ser arrestados, liquidados, executados e etc. A Apex mergulhou em uma enorme crise na última quinta-feira, 06 de agosto, quando Fernando Cinelli, acusado de gestão temerária e má-fé, foi afastado do comando da plataforma de investimentos pelos demais sócios.



O comando da instituição de ensino quer distância do problema e já fez chegar à Apex, que foi quem fez o pedido de tutela cautelar antecedente, que quer sair da ação judicial. Caso não haja um movimento a partir da própria Apex, a Fucape apresentará uma liminar ao juiz da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, Marcos Pereira Sanches. A ideia é resolver a questão já nesta segunda-feira (10).



O argumento da escola de negócios é o seguinte: a Fucape é uma sociedade operacional, da economia real, que não tem qualquer problema de solvência, de caixa ou de inadimplência presente ou futuro. Além disso, a representação da Fucape, de acordo com a escola, não tem qualquer participação na crise da Apex. Por isso, na visão da Fucape, estar incluída na ação preparatória para recuperação judicial é um erro.



Em meados de 2025, o fundo de investimento ABMPar, comandado pela Apex Partners, comprou as ações que pertenciam a Aridelmo Teixeira, um dos fundadores da Fucape.