Fundo de investimento assume o comando da Fucape Business School

Campus da Fucape, em Vitória. Crédito: Reprodução/Instagram Fucape

O fundo de investimento ABMPar, comandado pelo BTG Pactual e pela Apex Partners, assumiu o comando da Fucape Business School, uma das mais conhecidas instituições de ensino superior do Espírito Santo. O fundo, que já tinha 10% das ações da escola de negócios desde 2020, comprou a fatia de 40,3% que pertencia ao professor Aridelmo Teixeira, sócio e fundador (em 2000) da Fucape, tornando-se majoritário na sociedade.

Aridelmo sai do negócio (fica à frente do Instituto Fucape) para se dedicar à carreira pública. O outro fundador, o professor Valcemiro Nossa, segue na sociedade, com 40,3% das ações. Os outros 9,4% são divididos por três professores que fizeram carreira na instituição.

A negociação foi iniciada há pouco mais de um ano e a conclusão, com a transferência das ações, se deu há poucos dias. Os valores envolvidos não foram divulgados.

