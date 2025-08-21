Abdo Filho
Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Fundo de investimento assume o comando da Fucape Business School

Aridelmo Teixeira, fundador da escola de negócios, vendeu a sua particiação e vai se dedicar à carreira pública. Investidores passam a ser majoritários

Vitória
Publicado em 21/08/2025 às 17h39
Campus da Fucape, em Vitória
Campus da Fucape, em Vitória. Crédito: Reprodução/Instagram Fucape

O fundo de investimento ABMPar, comandado pelo BTG Pactual e pela Apex Partners, assumiu o comando da Fucape Business School, uma das mais conhecidas instituições de ensino superior do Espírito Santo. O fundo, que já tinha 10% das ações da escola de negócios desde 2020, comprou a fatia de 40,3% que pertencia ao professor Aridelmo Teixeira, sócio e fundador (em 2000) da Fucape, tornando-se majoritário na sociedade.

Veja também

Fundo imobiliário da Apex compra fatia do Shopping Vitória

Aridelmo sai do negócio (fica à frente do Instituto Fucape) para se dedicar à carreira pública. O outro fundador, o professor Valcemiro Nossa, segue na sociedade, com 40,3% das ações. Os outros 9,4% são divididos por três professores que fizeram carreira na instituição.

A negociação foi iniciada há pouco mais de um ano e a conclusão, com a transferência das ações, se deu há poucos dias. Os valores envolvidos não foram divulgados. 

Veja também

Imóveis: oito meses depois de aprovada mudança, taxa de cartórios volta a movimentar o TJES
Tarifaço de Trump: governo do ES finaliza desenho do pacote de ajuda para empresas
Cesan é autorizada a captar mais de R$ 300 milhões

A Gazeta integra o

Saiba mais
Economia Educação Espírito Santo

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.