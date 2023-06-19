Fundo imobiliário da Apex compra fatia do Shopping Vitória

Shopping Vitória, na Enseada do Suá Crédito: Shopping Vitória/Divulgação

Um fundo montado pela gestora capixaba Apex Partners , o Fundo de Investimento Imobiliário Apex Malls (APXM11), é o mais novo sócio do Shopping Vitória, com 22% da sociedade. Uma operação de R$ 142 milhões. O acordo foi sacramentado nesta sexta-feira (16). A entrada dos novos investidores foi possível porque a Petros, fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, resolveu vender a sua parte. Assim, a nova composição societária do mais tradicional centro comercial do Espírito Santo ficou assim: Nova Cidade Shopping Centers (empresa das famílias Buaiz e Civita) com 52%, Previ (fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil) com 26% e APXM11 com 22%.

Há cerca de um ano, a Petros resolveu vender a sua participação. A Nova Cidade cogitou comprar a parte que lhe cabia, mas acabou optando pela entrada do fundo. O bloco da Apex compraria toda a fatia, mas a Previ resolveu exercer sua preferência e levou uma parte (por R$ 60 milhões). O negócio completo, a parte da Previ mais a parte do APXM11, ficou em R$ 202 milhões.

"Estou muito feliz com o negócio. O fundo que entra na nossa sociedade é composto por cerca de 200 investidores, todos eles aqui do Espírito Santo. Isso dá um senso de pertencimento enorme, que será muito importante para a continuidade do negócio", assinalou Américo Buaiz Filho, sócio e fundador do Shopping Vitória, há 30 anos. "Tem uma outra questão, mostra que o mercado de capitais do Espírito Santo é forte, está crescendo e pode ir muito mais. Esse fundo imobiliário, criado por uma casa capixaba para um negócio capixaba, é um importante passo que está sendo dado".

Fernando Cinelli, CEO da Apex Partners, destacou a qualidade do Shopping Vitória como ativo de investimento. "Estamos falando de um dos melhores ativos de shopping do país, com uma administração focada em entregar o que há de melhor para o lojista, para os frequentadores e também para os acionistas. É um excelente negócio sob qualquer aspecto. Nós, acionistas da Apex, entramos como cotistas do fundo, um sinal de confiança. Além disso, é mais um passo para a consolidação da Apex na estruturação de negócios importantes".