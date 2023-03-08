Apex anuncia fusão e se prepara para virar banco

A Apex Partners, plataforma de investimentos e serviços financeiros nascida e criada no Espírito Santo, anunciou, nesta terça-feira (07), a sua fusão com a assessoria de investimentos paranaense Forever Capital. Juntas, as duas casas administrarão R$ 4 bilhões em ativos. O movimento dá mais musculatura à Apex (o nome continua) e limpa um pouco mais o caminho para o objetivo maior da companhia: ser um banco de investimentos até o segundo semestre de 2025.

"Somos uma instituição fundada em 2013 e que, desde o começo de sua trajetória, mirou no objetivo de se transformar em um banco de investimentos com forte pegada regional. Temos uma presença relevante em Vitória e agora estamos olhando para mercados com essa mesma dinâmica e tamanho (PIB de R$ 150 bi). A fusão com a Forever nos dá uma boa presença no norte do Paraná, em Londrina, e também em Santa Catarina, região de Joinville. É muito importante termos uma boa estrutura na ponta para conseguirmos trazer boas soluções e produtos. É isso que estamos fazendo e é assim que vamos continuar crescendo", explicou o presidente da Apex, Fernando Cinelli.

De acordo com o executivo, a Apex já possui quase todas as licenças regulatórias para se transformar em um banco. O próximo passo será conseguir a autorização para constituir uma DTVM (distribuidora de títulos e valores mobiliários). É um trabalho de dois anos que precisará ser feito junto à Comissão de Valores Mobiliários e ao Banco Central.

"No segundo semestre deste ano começaremos este processo da DTVM. Feito isso, seremos muito mais assertivos e flexíveis na hora de criar soluções e produtos. O plano é estar com isso de pé no segundo semestre de 2025. Em paralelo, vamos seguir fortalecendo e ampliando todas as nossas linhas de negócio", assinalou Cinelli.