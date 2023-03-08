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Negócios

Apex anuncia fusão e se prepara para virar banco

Companhia incorporou a assessoria de investimentos paranaense Forever Capital e passou a administrar carteira de R$ 4 bi. Intenção é operar como banco já em 2025

Publicado em 08 de Março de 2023 às 16:32

Públicado em 

08 mar 2023 às 16:32
Abdo Filho

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Abdo Filho

A Apex Partners, plataforma de investimentos e serviços financeiros nascida e criada no Espírito Santo, anunciou, nesta terça-feira (07), a sua fusão com a assessoria de investimentos paranaense Forever Capital. Juntas, as duas casas administrarão R$ 4 bilhões em ativos. O movimento dá mais musculatura à Apex (o nome continua) e limpa um pouco mais o caminho para o objetivo maior da companhia: ser um banco de investimentos até o segundo semestre de 2025.
"Somos uma instituição fundada em 2013 e que, desde o começo de sua trajetória, mirou no objetivo de se transformar em um banco de investimentos com forte pegada regional. Temos uma presença relevante em Vitória e agora estamos olhando para mercados com essa mesma dinâmica e tamanho (PIB de R$ 150 bi). A fusão com a Forever nos dá uma boa presença no norte do Paraná, em Londrina, e também em Santa Catarina, região de Joinville. É muito importante termos uma boa estrutura na ponta para conseguirmos trazer boas soluções e produtos. É isso que estamos fazendo e é assim que vamos continuar crescendo", explicou o presidente da Apex, Fernando Cinelli.
De acordo com o executivo, a Apex já possui quase todas as licenças regulatórias para se transformar em um banco. O próximo passo será conseguir a autorização para constituir uma DTVM (distribuidora de títulos e valores mobiliários). É um trabalho de dois anos que precisará ser feito junto à Comissão de Valores Mobiliários e ao Banco Central.
"No segundo semestre deste ano começaremos este processo da DTVM. Feito isso, seremos muito mais assertivos e flexíveis na hora de criar soluções e produtos. O plano é estar com isso de pé no segundo semestre de 2025. Em paralelo, vamos seguir fortalecendo e ampliando todas as nossas linhas de negócio", assinalou Cinelli. 

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Crédito: Carlos Alberto

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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