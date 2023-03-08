Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia

Instituto Jones: PIB do Espírito Santo cresceu 1,9% em 2022

O desempenho do ES ficou abaixo do brasileiro. O setor de serviços, o maior da economia estadual, avançou 8,9% e a indústria encolheu 8,4%

Publicado em 08 de Março de 2023 às 09:30

Abdo Filho

Colunista

Trigo - Russia
Crédito: Carlos Alberto
O Produto Interno Bruto do Espírito Santo cresceu 1,9% em 2022, abaixo dos 2,9% registrados pela economia brasileira. O dado capixaba é compilado pelo Instituto Jones do Santos Neves. O PIB local desacelerou de maneira mais intensa do que o nacional. Em 2021, o Estado teve uma expansão de 6,7%, enquanto que o Brasil marcou 4,6%.
O setor de serviços, o maior da economia estadual, avançou 8,9% e foi responsável pelo número geral positivo. Por outro lado, a indústria local, principalmente a extrativa (mineração, petróleo e gás), sofreu bastante - retração de 8,4%.
"É histórico: quando o Brasil acelera, o Espírito Santo acelera mais, quando o Brasil desacelera, o Espírito Santo desacelera mais. A trajetória do ano passado foi de desaceleração, o ano começou forte, mas os juros altos, as questões fiscais, a instabilidade eleitoral e as incertezas lá fora atrapalharam muito", assinalou Pablo Lira, presidente do Instituto Jones.
Segundo Lira, em 2022, o grau de abertura da economia capixaba (soma das importações com as exportações) ficou em 53% do PIB. "Estamos muito mais expostos do que a média da economia brasileira (31% de abertura). A guerra da Ucrânia e os estragos provocados pela pandemia na economia chinesa impactaram muito os preços do minério e do petróleo, trazendo consequências para o nosso PIB".  
Os dados completos do Produto Interno Bruto do Espírito Santo serão divulgados às 10h30 desta quarta (08) pelo Instituto Jones do Santos Neves.

Veja Também

Laboratório Tommasi anuncia a compra da CVP Vacinas

Fábrica de fertilizantes: Findes e Estado farão estudo de viabilidade

Ferraço sobe tom com a Vale: "ferrovia é compromisso que não foi honrado"

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Política Economia espírito santo Instituto Jones dos Santos Neves PIB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados