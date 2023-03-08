Instituto Jones: PIB do Espírito Santo cresceu 1,9% em 2022

O Produto Interno Bruto do Espírito Santo cresceu 1,9% em 2022, abaixo dos 2,9% registrados pela economia brasileira.
O dado capixaba é compilado pelo Instituto Jones do Santos Neves. O PIB local desacelerou de maneira mais intensa do que o nacional. Em 2021, o Estado teve uma expansão de 6,7%, enquanto que o Brasil marcou 4,6%.
O setor de serviços, o maior da economia estadual, avançou 8,9% e foi responsável pelo número geral positivo. Por outro lado, a indústria local, principalmente a extrativa (mineração, petróleo e gás), sofreu bastante - retração de 8,4%.
"É histórico: quando o Brasil acelera, o Espírito Santo acelera mais, quando o Brasil desacelera, o Espírito Santo desacelera mais. A trajetória do ano passado foi de desaceleração, o ano começou forte, mas os juros altos, as questões fiscais, a instabilidade eleitoral e as incertezas lá fora atrapalharam muito", assinalou Pablo Lira, presidente do Instituto Jones.
Segundo Lira, em 2022, o grau de abertura da economia capixaba (soma das importações com as exportações) ficou em 53% do PIB. "Estamos muito mais expostos do que a média da economia brasileira (31% de abertura). A guerra da Ucrânia e os estragos provocados pela pandemia na economia chinesa impactaram muito os preços do minério e do petróleo, trazendo consequências para o nosso PIB".
Os dados completos do Produto Interno Bruto do Espírito Santo serão divulgados às 10h30 desta quarta (08) pelo Instituto Jones do Santos Neves.