Capixabas se sagram vice-campeãs pan-americanas de karatê e garantem vaga no Mundial da China

As capixabas Helen Tatagiba, Victoria Tatagiba e Claudina Aguiar conquistaram a medalha de prata no Campeonato Pan-Americano de Karatê, encerrado no último domingo (31), em Macaé (RJ). A campanha garantiu ao trio a vaga para o Campeonato Mundial, que será disputado em Hangzhou, na China, entre os dias 20 e 22 de novembro.
A classificação para o Pan-Americano foi conquistada ainda em março, na seletiva nacional realizada em São José dos Pinhais (PR). Entre o trio, Helen Tatagiba é contemplada pelo Bolsa Atleta, programa da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).
O calendário segue intenso: a próxima competição será em 15 de junho, quando embarcam para Cartagena das Índias, na Colômbia, para disputar o Campeonato Sul-Americano de Karatê, novamente pela seleção brasileira. Em 2025, o trio também foi vice-campeão sul-americano. Desta vez, as atletas miram um resultado ainda melhor e lutam para alcançar o lugar mais alto do pódio.