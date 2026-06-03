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Karatê

Capixabas se sagram vice-campeãs pan-americanas de karatê e garantem vaga no Mundial da China

Campanha garantiu ao trio a vaga para o Campeonato Mundial, que será disputado em Hangzhou, na China, entre os dias 20 e 22 de novembro

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 19:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2026 às 19:21
Capixabas Karatê
Divulgação/CBK

As capixabas Helen Tatagiba, Victoria Tatagiba e Claudina Aguiar conquistaram a medalha de prata no Campeonato Pan-Americano de Karatê, encerrado no último domingo (31), em Macaé (RJ). A campanha garantiu ao trio a vaga para o Campeonato Mundial, que será disputado em Hangzhou, na China, entre os dias 20 e 22 de novembro.


A classificação para o Pan-Americano foi conquistada ainda em março, na seletiva nacional realizada em São José dos Pinhais (PR). Entre o trio, Helen Tatagiba é contemplada pelo Bolsa Atleta, programa da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Em 2025, elas já haviam conquistado o vice-campeonato pan-americano e, agora, repetiram o resultado na mesma categoria.


O calendário segue intenso: a próxima competição será em 15 de junho, quando embarcam para Cartagena das Índias, na Colômbia, para disputar o Campeonato Sul-Americano de Karatê, novamente pela seleção brasileira. Em 2025, o trio também foi vice-campeão sul-americano. Desta vez, as atletas miram um resultado ainda melhor e lutam para alcançar o lugar mais alto do pódio.

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