Capixabas se sagram vice-campeãs pan-americanas de karatê e garantem vaga no Mundial da China





O calendário segue intenso: a próxima competição será em 15 de junho, quando embarcam para Cartagena das Índias, na Colômbia, para disputar o Campeonato Sul-Americano de Karatê, novamente pela seleção brasileira. Em 2025, o trio também foi vice-campeão sul-americano. Desta vez, as atletas miram um resultado ainda melhor e lutam para alcançar o lugar mais alto do pódio.