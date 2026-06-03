Vias da Serra serão interditadas para confecção de tapetes de Corpus Christi

Na Avenida Região Sudeste, em Barcelona, o trecho entre a Avenida Região Sul e a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Sizenando Pechincha, no sentido Avenida Mestre Álvaro, será bloqueado das 20 horas de quarta-feira (3) até quinta-feira (4), às 23h30.





Em Serra Sede, a Avenida Cassiano Castelo será interditada das 3h às 21h de quinta-feira (4), entre o Supermercado Extrabom e a Avenida Jones dos Santos Neves, em frente à Igreja Matriz. O DOT sinalizou que a procissão está prevista para começar às 18 horas e percorrerá as principais ruas do distrito, exigindo cautela dos motoristas.





Em Castelândia, a procissão também terá início às 18 horas e passará pela Avenida São Pedro (em contramão), Rua Lourival Ribeiro Pimentel, Avenida Abido Saadi, Rua Irene Teresinha Grechi Basílio, Rua Belo Horizonte e Rua Teresina.