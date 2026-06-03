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Vias da Serra serão interditadas para confecção de tapetes de Corpus Christi

Montagem dos tapetes e procissões exigem atenção extra dos motoristas

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 19:52

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

03 jun 2026 às 19:52
Via de Serra Sede terá interdição para confecção de tapetes de Corpus Christi Ricardo Medeiros

Ruas e avenidas da Serra serão interditadas a partir da noite desta quarta-feira (3), para a confecção dos tapetes e das celebrações de Corpus Christi.


A orientação do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) do município é para que os motoristas busquem rotas alternativas, de modo a garantir a segurança de todos.

Confira as interdições previstas

Na Avenida Região Sudeste, em Barcelona, o trecho entre a Avenida Região Sul e a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Sizenando Pechincha, no sentido Avenida Mestre Álvaro, será bloqueado das 20 horas de quarta-feira (3) até quinta-feira (4), às 23h30.


Em Serra Sede, a Avenida Cassiano Castelo será interditada das 3h às 21h de quinta-feira (4), entre o Supermercado Extrabom e a Avenida Jones dos Santos Neves, em frente à Igreja Matriz. O DOT sinalizou que a procissão está prevista para começar às 18 horas e percorrerá as principais ruas do distrito, exigindo cautela dos motoristas.


Em Castelândia, a procissão também terá início às 18 horas e passará pela Avenida São Pedro (em contramão), Rua Lourival Ribeiro Pimentel, Avenida Abido Saadi, Rua Irene Teresinha Grechi Basílio, Rua Belo Horizonte e Rua Teresina.

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