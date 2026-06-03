Vias vão ser interditadas em Vila Velha para montagem dos tapetes de Corpus Christi; confira

Ruas e avenidas no município de Vila Velha vão ter interdições nesta quarta-feira (3) e quinta-feira (4) para a confecção dos tradicionais tapetes decorativos de Corpus Christi.
Confira abaixo o cronograma completo das alterações no trânsito:
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Praia da Costa
- Dia: quarta-feira (3) e quinta-feira (4)
- Horário: das 22h (quarta-feira) até as 20h (quinta-feira)
- Interdição: Avenida Antônio Gil Veloso, trecho entre a rua 15 de Novembro até a Diógenes Malacarne, na Praia da Costa. A montagem do tapete acontecerá na ciclovia do calçadão, mas uma faixa da Avenida Antônio Gil Veloso será interditada para segurança dos fiéis.
Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus – Paul
- Dia: quarta-feira (3) e quinta-feira (4)
- Horário: das 16h (quarta-feira) às 13h (quinta-feira)
- Interdição: Rua da Lancha, ao lado da Praça de Paul.
Paróquia de São Francisco de Assis – Itapuã
- Dia: quarta-feira (3) e quinta-feira (4)
- Horário: das 18h (quarta-feira) às 20h (quinta-feira)
- Interdição: Rua Dr. Jair de Andrade, trecho entre a Rua Biribazeiro e a rua Curitiba, em Itapuã. Os condutores que estiverem na Av. Francelina Setubal e forem acessar a Rua Dr. Jair de Andrade, no sentido orla, terão de acessar a Avenida Resplendor.
Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Prainha
- Dia: quarta-feira (3) e quinta-feira (4)
- Horário: das 18h (quarta-feira) às 22h (quinta-feira)
- Interdição: Rua Reginaldo Aylson Simões, trecho entre a Avenida Antônio Ferreira de Queiroz e a Rua Vasco Coutinho, na Prainha.
Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Cobilândia
- Dia: quarta-feira (3) e quinta-feira (4)
- Horário: das 17h (quarta-feira) às 22h (quinta-feira)
- Interdição: Avenida Jacinto Amaral, trecho entre a Praça Vereador Sebastião Cibien e a Praça Arariús, em Cobilândia.
Paróquia Nossa Senhora De Guadalupe – Itaparica
- Dia: quinta-feira
- Horário: das 05h às 19h30
- Interdição: Av. Estudante José Júlio de Souza, Rua Aniceto Frizera, Rua Itaguarana em Itaparica.
Paróquia Santa Mãe de Deus – Ibes
- Dia: quinta-feira
- Horário: das 5h às 21h
- Interdição: Rua Presidente John Kennedy e rua Santa Mãe de Deus, trecho ao lado da igreja e parte do entorno da Praça Assis Chatoubriant, no Ibes.
Paroquia São Lucas - Novo México
- Dia: quinta-feira
- Horário: das 6h às 20h
- Interdição: Rua Rosa de Ouro, Rua Cravo Branco, Rua Amor Perfeito, em Novo México.
Paróquia Santo Antônio de Pádua – Soteco
- Dia: quinta-feira
- Horário: das 08h às 22h
- Interdição: Rua Visconde de Taunay, trecho entre a Alameda Tamandaré e a Rua Machado de Assis, em Soteco.
Paróquia Nossa Senhora das Graças – Coqueiral de Itaparica
- Dia: quinta-feira
- Horário: das 8h às 20h
- Interdição: Rua C, trecho entre a rua Três e a rua Itaiabaia, em Coqueiral de Itaparica.
Associação Dos Empresários De Vila Velha - Ponta da Fruta
- Dia: quinta-feira
- Horário: das 8h às 21h
- Interdição: Av Silvio Baratela, em Ponta Da Fruta.