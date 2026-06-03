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Trânsito

Vias vão ser interditadas em Vila Velha para montagem dos tapetes de Corpus Christi; confira

Para confecção dos tapetes, a partir desta quarta-feira (3), várias ruas do município serão temporariamente interditadas

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 11:11

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

03 jun 2026 às 11:11
Tapetes de Corpus Christi nas ruas de Itapuã, Vila Velha
A celebração de Corpus Christi é marcada pela tradicional confecção de tapetes decorativos em ruas e avenidas Ricardo Medeiros

Ruas e avenidas no município de Vila Velha vão ter interdições nesta quarta-feira (3) e quinta-feira (4) para a confecção dos tradicionais tapetes decorativos de Corpus Christi.


Confira abaixo o cronograma completo das alterações no trânsito: 

 

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Praia da Costa

  • Dia: quarta-feira (3) e quinta-feira (4)
  • Horário: das 22h (quarta-feira) até as 20h (quinta-feira)
  • Interdição: Avenida Antônio Gil Veloso, trecho entre a rua 15 de Novembro até a Diógenes Malacarne, na Praia da Costa. A montagem do tapete acontecerá na ciclovia do calçadão, mas uma faixa da Avenida Antônio Gil Veloso será interditada para segurança dos fiéis. 
 
Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus – Paul
  • Dia: quarta-feira (3) e quinta-feira (4) 
  • Horário: das 16h (quarta-feira)  às 13h (quinta-feira) 
  • Interdição: Rua da Lancha, ao lado da Praça de Paul. 
 
Paróquia de São Francisco de Assis – Itapuã 
  • Dia: quarta-feira (3) e quinta-feira (4) 
  • Horário: das 18h (quarta-feira)  às 20h (quinta-feira) 
  • Interdição: Rua Dr. Jair de Andrade, trecho entre a Rua Biribazeiro e a rua Curitiba, em Itapuã. Os condutores que estiverem na Av. Francelina Setubal e forem acessar a Rua Dr. Jair de Andrade, no sentido orla, terão de acessar a Avenida Resplendor.  
 
Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Prainha 
  • Dia: quarta-feira (3) e quinta-feira (4)  
  • Horário: das 18h (quarta-feira) às 22h (quinta-feira) 
  • Interdição: Rua Reginaldo Aylson Simões, trecho entre a Avenida Antônio Ferreira de Queiroz e a Rua Vasco Coutinho, na Prainha. 
 
Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Cobilândia 
  • Dia: quarta-feira (3) e quinta-feira (4)
  • Horário: das 17h (quarta-feira)  às 22h (quinta-feira) 
  • Interdição: Avenida Jacinto Amaral, trecho entre a Praça Vereador Sebastião Cibien e a Praça Arariús, em Cobilândia.
 
Paróquia Nossa Senhora De Guadalupe – Itaparica 
  • Dia: quinta-feira
  • Horário: das 05h às 19h30 
  • Interdição:  Av. Estudante José Júlio de Souza, Rua Aniceto Frizera, Rua Itaguarana em Itaparica.
 
Paróquia Santa Mãe de Deus – Ibes
  • Dia: quinta-feira
  • Horário: das 5h às 21h 
  • Interdição: Rua Presidente John Kennedy e rua Santa Mãe de Deus, trecho ao lado da igreja e parte do entorno da Praça Assis Chatoubriant, no Ibes. 
 
Paroquia São Lucas - Novo México
  • Dia: quinta-feira
  • Horário: das 6h às 20h
  • Interdição: Rua Rosa de Ouro, Rua Cravo Branco, Rua Amor Perfeito, em Novo México.
 
Paróquia Santo Antônio de Pádua – Soteco 
  • Dia: quinta-feira
  • Horário: das 08h às 22h 
  • Interdição: Rua Visconde de Taunay, trecho entre a Alameda Tamandaré e a Rua Machado de Assis, em Soteco. 
 
Paróquia Nossa Senhora das Graças – Coqueiral de Itaparica
  • Dia: quinta-feira
  • Horário: das 8h às 20h 
  • Interdição: Rua C, trecho entre a rua Três e a rua Itaiabaia, em Coqueiral de Itaparica. 
 
Associação Dos Empresários De Vila Velha - Ponta da Fruta
  • Dia: quinta-feira
  • Horário: das 8h às 21h
  • Interdição: Av Silvio Baratela, em Ponta Da Fruta. 

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