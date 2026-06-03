Vias vão ser interditadas em Vila Velha para montagem dos tapetes de Corpus Christi; confira

Ruas e avenidas no município de Vila Velha vão ter interdições nesta quarta-feira (3) e quinta-feira (4) para a confecção dos tradicionais tapetes decorativos de Corpus Christi.





Confira abaixo o cronograma completo das alterações no trânsito:

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Praia da Costa



Dia: quarta-feira (3) e quinta-feira (4)

Horário: das 22h (quarta-feira) até as 20h (quinta-feira)

Interdição: Avenida Antônio Gil Veloso, trecho entre a rua 15 de Novembro até a Diógenes Malacarne, na Praia da Costa. A montagem do tapete acontecerá na ciclovia do calçadão, mas uma faixa da Avenida Antônio Gil Veloso será interditada para segurança dos fiéis.

Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus – Paul

Dia: quarta-feira (3) e quinta-feira (4)

Horário: das 16h (quarta-feira) às 13h (quinta-feira)

Interdição: Rua da Lancha, ao lado da Praça de Paul.

Paróquia de São Francisco de Assis – Itapuã

Dia: quarta-feira (3) e quinta-feira (4)

Horário: das 18h (quarta-feira) às 20h (quinta-feira)

Interdição: Rua Dr. Jair de Andrade, trecho entre a Rua Biribazeiro e a rua Curitiba, em Itapuã. Os condutores que estiverem na Av. Francelina Setubal e forem acessar a Rua Dr. Jair de Andrade, no sentido orla, terão de acessar a Avenida Resplendor.

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Prainha

Dia: quarta-feira (3) e quinta-feira (4)

Horário: das 18h (quarta-feira) às 22h (quinta-feira)

Interdição: Rua Reginaldo Aylson Simões, trecho entre a Avenida Antônio Ferreira de Queiroz e a Rua Vasco Coutinho, na Prainha.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Cobilândia

Dia: quarta-feira (3) e quinta-feira (4)

Horário: das 17h (quarta-feira) às 22h (quinta-feira)

Interdição: Avenida Jacinto Amaral, trecho entre a Praça Vereador Sebastião Cibien e a Praça Arariús, em Cobilândia.

Paróquia Nossa Senhora De Guadalupe – Itaparica

Dia: quinta-feira

Horário: das 05h às 19h30

Interdição: Av. Estudante José Júlio de Souza, Rua Aniceto Frizera, Rua Itaguarana em Itaparica.

Paróquia Santa Mãe de Deus – Ibes

Dia: quinta-feira

Horário: das 5h às 21h

Interdição: Rua Presidente John Kennedy e rua Santa Mãe de Deus, trecho ao lado da igreja e parte do entorno da Praça Assis Chatoubriant, no Ibes.

Paroquia São Lucas - Novo México

Dia: quinta-feira

Horário: das 6h às 20h

Interdição: Rua Rosa de Ouro, Rua Cravo Branco, Rua Amor Perfeito, em Novo México.

Paróquia Santo Antônio de Pádua – Soteco

Dia: quinta-feira

Horário: das 08h às 22h

Interdição: Rua Visconde de Taunay, trecho entre a Alameda Tamandaré e a Rua Machado de Assis, em Soteco.

Dia: quinta-feira

Horário: das 8h às 20h

Interdição: Rua C, trecho entre a rua Três e a rua Itaiabaia, em Coqueiral de Itaparica.

Associação Dos Empresários De Vila Velha - Ponta da Fruta