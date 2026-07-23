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Rio Branco anuncia kit para participantes e atração musical de sua primeira corrida oficial

Evento acontece no dia 13 de setembro, em Vitória, e terá percurso pelas ruas da Capital, kit exclusivo para os inscritos e show de samba ao fim da prova

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 15:22

Publicado em 

23 jul 2026 às 15:22
Kit completo da Corrida do Rio Branco
Divulgação/Rio Branco-ES

O Rio Branco divulgou oficialmente os itens que serão inseridos no kit dos participantes da primeira edição da Corrida do Rio Branco, além de uma atração musical que vai agitar a orla no pós-prova. O evento será realizado no dia 13 de setembro, com percursos de 3 km, 5 km e 10 km na Praia de Camburi, em Vitória, reunindo atletas, corredores amadores e torcedores.


Todos os inscritos para a corrida vão receber o kit, contendo camisa oficial da corrida, medalha especial com o escudo do time (entregue após a prova), bolsa, copo oficial, número de peito e produtos dos patrocinadores, que ainda serão divulgados.


Após a prova, os participantes e o público presente também poderão aproveitar um evento com show musical, chopp e sorteio de brindes oficiais. Uma das principais referências da música capixaba na atualidade, o SambAdm, banda que passeia pelo samba, pagode, axé e sertanejo é a primeira atração confirmada.


SambADm é atração na Corrida do Rio Branco
Reprodução/Rio Branco-ES

As inscrições estão abertas pelo site e vão até o preenchimento das 1.500 vagas. O valor da inscrição é de R$ 120, com doação de 1kg de alimento. Sócios-torcedores do Rio Branco têm direito a 10% de desconto no valor da inscrição.


    A corrida contará com categorias masculina, feminina e PCD (Pessoas com Deficiência). Além do kit, os cinco primeiros colocados de cada categoria, em cada distância percorrida (5km e 10km), vão receber troféu de premiação e novos itens exclusivos do clube e patrocinadores.


    Corrida Rio Branco
    Divulgação / Rio Branco-ES


    Serviço


    1ª Corrida do Rio Branco


    Data: 13 de setembro de 2026

    Local: Orla da Praia de Camburi  (Vitória)

    Percursos: 5 km e 10 km (corrida) e 3 km (caminhada)

    Inscrições: ticketez.com.br

    Valores: a partir de R$ 120,00

    Kit: camisa da corrida, medalha, copo oficial, bolsa, número de peito e produtos dos patrocinadores

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