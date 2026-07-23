Rio Branco anuncia kit para participantes e atração musical de sua primeira corrida oficial

O Rio Branco divulgou oficialmente os itens que serão inseridos no kit dos participantes da primeira edição da Corrida do Rio Branco, além de uma atração musical que vai agitar a orla no pós-prova. O evento será realizado no dia 13 de setembro, com percursos de 3 km, 5 km e 10 km na Praia de Camburi, em Vitória, reunindo atletas, corredores amadores e torcedores.



