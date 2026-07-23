Rio Branco anuncia kit para participantes e atração musical de sua primeira corrida oficial

O Rio Branco divulgou oficialmente os itens que serão inseridos no kit dos participantes da primeira edição da Corrida do Rio Branco, além de uma atração musical que vai agitar a orla no pós-prova. O evento será realizado no dia 13 de setembro, com percursos de 3 km, 5 km e 10 km na Praia de Camburi, em Vitória, reunindo atletas, corredores amadores e torcedores.
Todos os inscritos para a corrida vão receber o kit, contendo camisa oficial da corrida, medalha especial com o escudo do time (entregue após a prova), bolsa, copo oficial, número de peito e produtos dos patrocinadores, que ainda serão divulgados.
Após a prova, os participantes e o público presente também poderão aproveitar um evento com show musical, chopp e sorteio de brindes oficiais. Uma das principais referências da música capixaba na atualidade, o SambAdm, banda que passeia pelo samba, pagode, axé e sertanejo é a primeira atração confirmada.
As inscrições estão abertas pelo site e vão até o preenchimento das 1.500 vagas. O valor da inscrição é de R$ 120, com doação de 1kg de alimento. Sócios-torcedores do Rio Branco têm direito a 10% de desconto no valor da inscrição.
A corrida contará com categorias masculina, feminina e PCD (Pessoas com Deficiência). Além do kit, os cinco primeiros colocados de cada categoria, em cada distância percorrida (5km e 10km), vão receber troféu de premiação e novos itens exclusivos do clube e patrocinadores.
Serviço
1ª Corrida do Rio Branco
Data: 13 de setembro de 2026
Local: Orla da Praia de Camburi (Vitória)
Percursos: 5 km e 10 km (corrida) e 3 km (caminhada)
Inscrições: ticketez.com.br
Valores: a partir de R$ 120,00
Kit: camisa da corrida, medalha, copo oficial, bolsa, número de peito e produtos dos patrocinadores