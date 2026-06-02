Corpus Christi é feriado no ES? Saiba onde trabalhador tem direito a folga

Com a chegada de junho e a possibilidade de um feriadão prolongado, surge uma dúvida comum para o trabalhador: afinal, Corpus Christi é feriado ou não? A resposta depende da cidade onde fica o local de trabalho.





Celebrado pela Igreja Católica na próxima quinta-feira (4), Corpus Christi não é considerado feriado nacional. Por isso, cabe aos Estados e municípios definir se a data será tratada como feriado ou ponto facultativo. Antes de arrumar as malas, é importante verificar como será o funcionamento na sua cidade.





No Espírito Santo, conforme decreto do governo do Estado, Corpus Christi é considerado ponto facultativo para os órgãos estaduais. Dessa forma, fica sob responsabilidade de cada município definir como a data será tratada.





Na Grande Vitória, as decisões variam entre as cidades. Enquanto alguns municípios decretaram feriado, outros optaram apenas pelo ponto facultativo, incluindo a sexta-feira seguinte para possibilitar um período prolongado de descanso.





Confira como fica em cada município da Região Metropolitana:



