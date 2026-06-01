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O que abre e fecha no feriado de Corpus Christi na Grande Vitória

Por ser considerado ponto facultativo nacional e feriado municipal em diversas cidades capixabas, a data modifica o horário de lojas, shoppings, supermercados e repartições públicas

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 14:12

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

01 jun 2026 às 14:12
Confecção dos tapetes de Corpus Christi em Castelo
Confecção dos tapetes de Corpus Christi em Castelo Vitor Jubini | Arquivo A Gazeta

A celebração de Corpus Christi, marcada pela tradicional confecção de tapetes decorativos em ruas e avenidas, ocorre na quinta-feira (4) e altera a rotina de serviços e do comércio. Por ser considerado ponto facultativo nacional e feriado municipal em diversas cidades capixabas, a data modifica o horário de funcionamento de lojas, shoppings, supermercados e repartições públicas.


Confira as principais mudanças e os horários de funcionamento na Grande Vitória.

Tabela de Supermercados
Supermercados
Perim Todas as lojas das 8h às 18h
Extrabom, Extraplus e Atacado Vem As lojas funcionam das 8h às 18h, com exceção da unidade do Boulevard Shopping, que opera das 9h às 21h
Sam's Club Das 8h às 18h
Carrefour Das 11h às 21h
Atacadão Das 8h às 18h
Carone Das 8h às 18h
Sempre Tem As lojas funcionam das 8h às 18h, com exceção da unidade de Jardim Limoeiro, que opera das 7h às 18h. Já a loja de Linhares permanecerá fechada
BH A rede foi procurada, mas não se manifestou
Tabela de Shoppings
Shoppings
Shopping Vitória
Todas as lojas e quiosques abertos das 14h às 21h. Alguns estabelecimentos podem abrir às 11h e fechar às 22h, se preferirem. Praça de alimentação e área de lazer abertas das 11h às 22h.
Shopping Praia da Costa
Lojas e quiosques abertos das 14h às 21h, com alguns estabelecimentos podendo abrir às 13h e fechar às 22h, se preferirem. Praça de alimentação e área de lazer abertas das 11h às 22h. Os restaurantes podem estender o funcionamento, conforme demanda.
Shopping Moxuara
Todas as lojas e quiosques abertos das 13h às 21h. Praça de alimentação das 11h às 22h.
Shopping Montserrat
Lojas, quiosques e praça de alimentação abertos das 10h às 22h.
Shopping Mestre Álvaro
Lojas e quiosques funcionando devem operar entre 10h e 22h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir entre 12h e 13h. Praça de alimentação aberta das 10h às 22h.
Boulevard Shopping Vila Velha
Lojas e quiosques abertos das 13h às 22h. Praça de alimentação e lazer das 11h às 22h. Academia aberta das 8h às 12h.
Shopping Vila Velha
Lojas e quiosques abertos das 13h às 21h. Algumas lojas podem abrir ao meio-dia e fechar às 22h, se preferirem. Praça de alimentação aberta das 11h às 22h.
Shopping Norte Sul
Lojas abertas entre 13h e 19h. Praça de alimentação das 11h às 21h.
FECHADOS Bancos, repartições públicas estaduais que não sejam de serviços essenciais e Polo de Moda da Glória estarão fechados.

Cinemas

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Vitória

Apenas os serviços essenciais irão funcionar na quinta (4) e sexta-feira (5), já que foi decretado ponto facultativo.


  • Defesa Civil: em regime de plantão 24 horas pelo telefone (27) 98125-0986.


  • Unidades de saúde: os postos da Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h, para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade.


  • Prontos Atendimentos (PAs): as unidades de São Pedro e Praia do Suá manterão o plantão 24 horas.


  • Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas: as unidades da Ilha de Santa Maria e São Pedro funcionando com plantão 24 horas.


  • Conselho Tutelar: atuará em esquema de prontidão pelo telefone (27) 3382-6488.


  • Parques: os parques urbanos estarão abertos entre 5h e 22h. Já os parques de conservação, das 8h às 17h.


  • Restaurante Popular: para o almoço, aberto entre 11h e 14h. Já para o jantar, das 18h às 20h.

  • Ruas de Lazer: em Camburi e no Centro funcionando das 5h às 13h.

Serra

Apenas os serviços essenciais irão funcionar na quinta (4) e sexta-feira (5), já que foi decretado ponto facultativo.


Saúde

  • Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, com atendimento 24 horas;
  • Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas;
  • Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas. Informações: (27) 98166-1308;
  • Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, das 7h às 19 horas. Informações: 3338-9100;
  • Vigilância Sanitária (denúncias) - 27 98166-1036.

Assistência Social
  • Auxílio Funeral: de 8h às 20h. Telefone: (27) 98166-0814;
  • Plantão do Conselho Tutelar: telefone: (27) 98166-0515;
  • Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro POP: telefone: (27) 98166-0161. Funcionamento: 7h às 18h;
  • Abordagem Social: telefone: (27) 98166-0494 (das 8h às 20h).

Meio Ambiente e posturas
  • Disque-silêncio: telefone: (27) 99951-2321 (das 16h às 2h);
  • Fiscalização de Meio Ambiente: telefone: (27) 99951-2321 (das 18h a 0h);
  • Fiscalização de posturas: telefone: (27) 99517-9126 (das 16h às 2h).

Defesa Social
  • Departamento de Operação de Trânsito: agentes trabalhando normalmente no monitoramento das vias. Telefone: 3252-3711 (das 7 às 21h);
  • Defesa Civil: atendimento emergencial por conta da chuva. Telefone: 99938-9500 e 199 (Atendimento 24h);
  • Guarda Civil Municipal: agentes trabalhando normalmente no atendimento às ocorrências e assistência à população. Telefone: 3252-3711 (das 7 às 22h).

Cariacica

Somente os serviços essenciais irão funcionar na quinta (4) e na sexta-feira (5), declarado ponto facultativo.


Saúde
  • PA do Trevo de Alto Lage (que abriga os PAs adulto e infantil) funcionando por 24 horas;
  • PA de Bela Vista e Nova Rosa da Penha: 7 às 17 horas;
  • PA de Flexal: atendimento com clínico geral de segunda a domingo 24 horas/atendimento com pediatra de segunda a domingo das 7 às 19 horas;
  • UBS de Flexal II, Nova Rosa da Penha II e Morada de Santa Fé: somente sábado e domingo.

Necrópole
Das 7 às 18 horas. Demais informações pelo telefone 3354-5415.

Cemitérios
Das 7 às 17 horas.

Conselho Tutelar
Plantão 24 horas. Telefones: 27 99945-6962, 27 99945-6172, 27 99580-9529 e 27 99933-9170.

Defesa Civil
Em regime de plantão: 27 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas).

Vila Velha

A prefeitura informou que é feriado na cidade na quinta-feira (4) e que decretou ponto facultativo na sexta-feira (5). Somente os serviços essenciais funcionarão.


  • Saúde: os Prontos Atendimentos (PAs) da Glória e de Cobilândia, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia funcionarão normalmente em regime de 24 horas.

  • Defesa Civil: equipes de plantão nos números 199 ou 193.

  • Guarda Municipal: atuação normal com cionamentos pelo telefone 153.

  • Ouvidoria, Fiscalização Ambiental e Disque-Silêncio: atendimento pelo telefone (27) 3149-7336, entre 8 e 18 horas. Também é possível entrar em contato pelo site da ouvidoria: ouvidoria.vilavelha.es.gov.br ou pelo app Vila Velha ON — disponível em Android e iOS.

  • Posturas: equipes de plantão. Denúncias pelo telefone da ouvidoria: (27) 3149-7336.

  • Bem-Estar Animal: atendimento das 8 às 18h pelo WhatsApp (27) 99268-3398, pelo site da ouvidoria: ouvidoria.vilavelha.es.gov.br ou pelo app Vila Velha ON — disponível em Android e iOS.

  • Serviço Especializado de Abordagem Social: funcionamento até as 22 horas, pelo telefone  27 - 99281 3444.

  • Conselho Tutelar: plantão 24 horas, pelo telefone 27 99281-0936.

  • Centro de Referência no Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência (Cramvive): funcionando entre 12h e 18h. Telefone: (27) 9883-5769.

  • Auxílio-Funeral: das 8 às 20h. Contato: (27) 98814-0266.

  • Casa da Memória e Museu Atelier Homero Massena: fechados na quinta e sexta-feira. Reabre no fim de semana das 8h30 às 17h30.

  • Farol Santa Luzia: das 8h30 às 16h30.

  • Disque-Silêncio: das 8h às 18h pelo telefone (27) 3149-7336.

  • Serviços urbanos: coleta residencial vai funcionar normalmente. 

Viana

Ponto-facultativo na quinta (4) e sexta-feira (5). Somente os serviços essenciais funcionarão.


  • Defesa Civil: de plantão e poderão ser acionados pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942.

  • Prontos Atendimentos (PA): as unidades de Arlindo Villaschi e Viana Sede funcionam normalmente em regime de plantão 24 horas.

  • Guarda Municipal: acionamentos pelo (27) 99738-8787.

  • Auxílio Funeral: acionamentos pelo (27) 98123-0071.

  • Cemitérios: 7h às 16h. Informações pelos telefones (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424.

  • Conselho Tutelar: em regime de plantão, pelo telefone (27) 99818-4446.

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