O que abre e fecha no feriado de Corpus Christi na Grande Vitória

A celebração de Corpus Christi, marcada pela tradicional confecção de tapetes decorativos em ruas e avenidas, ocorre na quinta-feira (4) e altera a rotina de serviços e do comércio. Por ser considerado ponto facultativo nacional e feriado municipal em diversas cidades capixabas, a data modifica o horário de funcionamento de lojas, shoppings, supermercados e repartições públicas.
Confira as principais mudanças e os horários de funcionamento na Grande Vitória.
|Supermercados
|Perim
|Todas as lojas das 8h às 18h
|Extrabom, Extraplus e Atacado Vem
|As lojas funcionam das 8h às 18h, com exceção da unidade do Boulevard Shopping, que opera das 9h às 21h
|Sam's Club
|Das 8h às 18h
|Carrefour
|Das 11h às 21h
|Atacadão
|Das 8h às 18h
|Carone
|Das 8h às 18h
|Sempre Tem
|As lojas funcionam das 8h às 18h, com exceção da unidade de Jardim Limoeiro, que opera das 7h às 18h. Já a loja de Linhares permanecerá fechada
|BH
|A rede foi procurada, mas não se manifestou
|Shoppings
|Shopping Vitória
|Todas as lojas e quiosques abertos das 14h às 21h. Alguns estabelecimentos podem abrir às 11h e fechar às 22h, se preferirem. Praça de alimentação e área de lazer abertas das 11h às 22h.
|Shopping Praia da Costa
|Lojas e quiosques abertos das 14h às 21h, com alguns estabelecimentos podendo abrir às 13h e fechar às 22h, se preferirem. Praça de alimentação e área de lazer abertas das 11h às 22h. Os restaurantes podem estender o funcionamento, conforme demanda.
|Shopping Moxuara
|Todas as lojas e quiosques abertos das 13h às 21h. Praça de alimentação das 11h às 22h.
|Shopping Montserrat
|Lojas, quiosques e praça de alimentação abertos das 10h às 22h.
|Shopping Mestre Álvaro
|Lojas e quiosques funcionando devem operar entre 10h e 22h. Entretanto, alguns estabelecimentos podem abrir entre 12h e 13h. Praça de alimentação aberta das 10h às 22h.
|Boulevard Shopping Vila Velha
|Lojas e quiosques abertos das 13h às 22h. Praça de alimentação e lazer das 11h às 22h. Academia aberta das 8h às 12h.
|Shopping Vila Velha
|Lojas e quiosques abertos das 13h às 21h. Algumas lojas podem abrir ao meio-dia e fechar às 22h, se preferirem. Praça de alimentação aberta das 11h às 22h.
|Shopping Norte Sul
|Lojas abertas entre 13h e 19h. Praça de alimentação das 11h às 21h.
Cinemas
Vitória
Apenas os serviços essenciais irão funcionar na quinta (4) e sexta-feira (5), já que foi decretado ponto facultativo.
Defesa Civil: em regime de plantão 24 horas pelo telefone (27) 98125-0986.
Unidades de saúde: os postos da Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h, para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade.
Prontos Atendimentos (PAs): as unidades de São Pedro e Praia do Suá manterão o plantão 24 horas.
Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas: as unidades da Ilha de Santa Maria e São Pedro funcionando com plantão 24 horas.
Conselho Tutelar: atuará em esquema de prontidão pelo telefone (27) 3382-6488.
Parques: os parques urbanos estarão abertos entre 5h e 22h. Já os parques de conservação, das 8h às 17h.
Restaurante Popular: para o almoço, aberto entre 11h e 14h. Já para o jantar, das 18h às 20h.
Ruas de Lazer: em Camburi e no Centro funcionando das 5h às 13h.
Serra
Apenas os serviços essenciais irão funcionar na quinta (4) e sexta-feira (5), já que foi decretado ponto facultativo.
Saúde
- Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede, com atendimento 24 horas;
- Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas;
- Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, com atendimento 24 horas. Informações: (27) 98166-1308;
- Farmácia Central, localizada em Jardim Limoeiro, das 7h às 19 horas. Informações: 3338-9100;
- Vigilância Sanitária (denúncias) - 27 98166-1036.
- Auxílio Funeral: de 8h às 20h. Telefone: (27) 98166-0814;
- Plantão do Conselho Tutelar: telefone: (27) 98166-0515;
- Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro POP: telefone: (27) 98166-0161. Funcionamento: 7h às 18h;
- Abordagem Social: telefone: (27) 98166-0494 (das 8h às 20h).
- Disque-silêncio: telefone: (27) 99951-2321 (das 16h às 2h);
- Fiscalização de Meio Ambiente: telefone: (27) 99951-2321 (das 18h a 0h);
- Fiscalização de posturas: telefone: (27) 99517-9126 (das 16h às 2h).
- Departamento de Operação de Trânsito: agentes trabalhando normalmente no monitoramento das vias. Telefone: 3252-3711 (das 7 às 21h);
- Defesa Civil: atendimento emergencial por conta da chuva. Telefone: 99938-9500 e 199 (Atendimento 24h);
- Guarda Civil Municipal: agentes trabalhando normalmente no atendimento às ocorrências e assistência à população. Telefone: 3252-3711 (das 7 às 22h).
Cariacica
Somente os serviços essenciais irão funcionar na quinta (4) e na sexta-feira (5), declarado ponto facultativo.
- PA do Trevo de Alto Lage (que abriga os PAs adulto e infantil) funcionando por 24 horas;
- PA de Bela Vista e Nova Rosa da Penha: 7 às 17 horas;
- PA de Flexal: atendimento com clínico geral de segunda a domingo 24 horas/atendimento com pediatra de segunda a domingo das 7 às 19 horas;
- UBS de Flexal II, Nova Rosa da Penha II e Morada de Santa Fé: somente sábado e domingo.
Das 7 às 17 horas.
Plantão 24 horas. Telefones: 27 99945-6962, 27 99945-6172, 27 99580-9529 e 27 99933-9170.
Em regime de plantão: 27 98831-6000 ou emergências pelo 199 (24 horas).
Vila Velha
A prefeitura informou que é feriado na cidade na quinta-feira (4) e que decretou ponto facultativo na sexta-feira (5). Somente os serviços essenciais funcionarão.
- Saúde: os Prontos Atendimentos (PAs) da Glória e de Cobilândia, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia funcionarão normalmente em regime de 24 horas.
- Defesa Civil: equipes de plantão nos números 199 ou 193.
- Guarda Municipal: atuação normal com cionamentos pelo telefone 153.
- Ouvidoria, Fiscalização Ambiental e Disque-Silêncio: atendimento pelo telefone (27) 3149-7336, entre 8 e 18 horas. Também é possível entrar em contato pelo site da ouvidoria: ouvidoria.vilavelha.es.gov.br ou pelo app Vila Velha ON — disponível em Android e iOS.
- Posturas: equipes de plantão. Denúncias pelo telefone da ouvidoria: (27) 3149-7336.
- Bem-Estar Animal: atendimento das 8 às 18h pelo WhatsApp (27) 99268-3398, pelo site da ouvidoria: ouvidoria.vilavelha.es.gov.br ou pelo app Vila Velha ON — disponível em Android e iOS.
- Serviço Especializado de Abordagem Social: funcionamento até as 22 horas, pelo telefone 27 - 99281 3444.
- Conselho Tutelar: plantão 24 horas, pelo telefone 27 99281-0936.
- Centro de Referência no Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência (Cramvive): funcionando entre 12h e 18h. Telefone: (27) 9883-5769.
- Auxílio-Funeral: das 8 às 20h. Contato: (27) 98814-0266.
- Casa da Memória e Museu Atelier Homero Massena: fechados na quinta e sexta-feira. Reabre no fim de semana das 8h30 às 17h30.
- Farol Santa Luzia: das 8h30 às 16h30.
- Disque-Silêncio: das 8h às 18h pelo telefone (27) 3149-7336.
- Serviços urbanos: coleta residencial vai funcionar normalmente.
Viana
Ponto-facultativo na quinta (4) e sexta-feira (5). Somente os serviços essenciais funcionarão.
- Defesa Civil: de plantão e poderão ser acionados pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942.
- Prontos Atendimentos (PA): as unidades de Arlindo Villaschi e Viana Sede funcionam normalmente em regime de plantão 24 horas.
- Guarda Municipal: acionamentos pelo (27) 99738-8787.
- Auxílio Funeral: acionamentos pelo (27) 98123-0071.
- Cemitérios: 7h às 16h. Informações pelos telefones (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424.
- Conselho Tutelar: em regime de plantão, pelo telefone (27) 99818-4446.