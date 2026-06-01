O que abre e fecha no feriado de Corpus Christi na Grande Vitória

A celebração de Corpus Christi, marcada pela tradicional confecção de tapetes decorativos em ruas e avenidas, ocorre na quinta-feira (4) e altera a rotina de serviços e do comércio. Por ser considerado ponto facultativo nacional e feriado municipal em diversas cidades capixabas, a data modifica o horário de funcionamento de lojas, shoppings, supermercados e repartições públicas.





Confira as principais mudanças e os horários de funcionamento na Grande Vitória.