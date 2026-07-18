Carolina Dieckmann revela desafio inusitado em novo filme: "Nunca fumei"

Uma mulher que precisa reconstruir a própria identidade, uma cidade que funciona como personagem e um drama contado nos detalhes. É nesse universo delicado que mergulha Pequenas Criaturas, novo longa da diretora Anne Pinheiro Guimarães, vencedor do Troféu Redentor de Melhor Filme de Ficção no Festival do Rio 2025.





Antes da estreia nacional, marcada para 23 de julho, a cineasta e parte do elenco conversaram com HZ sobre os bastidores da produção e revelaram curiosidades que ajudam a entender a força da obra.





Entre elas, uma confissão de Carolina Dieckmann chamou atenção. Acostumada a interpretar personagens intensas, a atriz contou que o maior desafio das gravações não foi uma cena dramática, mas algo muito mais cotidiano: aprender a fumar em cena.