Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cinema nacional

Carolina Dieckmann revela desafio inusitado em novo filme: "Nunca fumei"

Premiado no Festival do Rio, Pequenas Criaturas estreia em 23 de julho. Em entrevista exclusiva para HZ, elenco e diretora revelam bastidores do longa
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 18 de Julho de 2026 às 13:25

Carolina Dieckmann interpreta a Helena em "Pequenas Criaturas"
Carolina Dieckmann interpreta a Helena em "Pequenas Criaturas" Divulgação / Pablo Baião

Uma mulher que precisa reconstruir a própria identidade, uma cidade que funciona como personagem e um drama contado nos detalhes. É nesse universo delicado que mergulha Pequenas Criaturas, novo longa da diretora Anne Pinheiro Guimarães, vencedor do Troféu Redentor de Melhor Filme de Ficção no Festival do Rio 2025. 


Antes da estreia nacional, marcada para 23 de julho, a cineasta e parte do elenco conversaram com HZ sobre os bastidores da produção e revelaram curiosidades que ajudam a entender a força da obra.


Entre elas, uma confissão de Carolina Dieckmann chamou atenção. Acostumada a interpretar personagens intensas, a atriz contou que o maior desafio das gravações não foi uma cena dramática, mas algo muito mais cotidiano: aprender a fumar em cena.

Eu nunca fumei e tinha muita dificuldade. Ficar o tempo inteiro com o cigarro na mão e querer parecer natural virou quase uma obsessão para mim, porque eu sou uma atriz extremamente amante do naturalismo

Carolina Dieckmann, atriz

Carolina interpreta Helena, uma mulher que se muda com a família para Brasília em 1986. Quando o marido viaja a trabalho e a deixa sozinha na cidade desconhecida, ela passa a enfrentar a solidão, as frustrações e a necessidade de reencontrar sua própria identidade.

Cena do filme "Pquenas Criaturas"
Cena do filme "Pquenas Criaturas" Divulgação / Pablo Baião

A atriz contou que foi justamente esse sofrimento silencioso que a conquistou desde a leitura do roteiro. "Eu sou uma atriz louca por drama. A dor dessa mulher é muito latente, mas ao mesmo tempo ela é silenciosa. Ela engole as coisas, é introspectiva. Isso cria um contraste muito bonito entre uma dor enorme e alguém que não explode."


Segundo Carolina, uma das cenas mais marcantes do filme nem é uma sequência dramática, mas justamente um raro momento de felicidade da personagem. "A cena que mais me toca é quando ela sorri pela primeira vez. É muito bonito ver aquela mulher se iluminar por uma pequena alegria."

Um filme que nasceu da maternidade e da saudade

Embora não seja autobiográfico, Pequenas Criaturas tem forte inspiração na história da diretora Anne Pinheiro Guimarães. A ideia do longa surgiu após o nascimento da primeira filha, quando ela passou a refletir sobre a própria infância e sobre a mãe, já falecida.

Comecei a pensar na maternidade, na vida da minha mãe e no que significou para nós nos mudarmos para Brasília. É um filme muito pessoal

Anne Pinheiro, diretora

Filha de diplomata, Anne viveu na capital federal entre os 8 e os 15 anos, exatamente a idade dos dois irmãos retratados na história. Ela explica que Brasília também exerce um papel central na narrativa. "Brasília é um lugar muito difícil de chegar. Não tem calçada, não favorece os encontros por acaso. O filme também fala sobre encontros e desencontros."

Por que "Pequenas Criaturas"?

O próprio título demorou a surgir. Segundo Anne, ele resume a essência do filme: uma narrativa construída a partir de acontecimentos aparentemente simples, mas que acabam moldando a vida dos personagens.


"É um filme sobre pequenas coisas. Pequenos acontecimentos, pequenos personagens dentro da imensidão de Brasília. Mas são justamente esses momentos que formam quem essas pessoas vão se tornar", contou.

Mergulho nos anos 1980

Quem também precisou fazer uma verdadeira viagem no tempo foi Théo Medon, de 16 anos, intérprete do adolescente André. O ator contou que a produção passou cerca de 40 dias em Brasília durante as filmagens e que a direção de arte, premiada no Festival do Rio, foi fundamental para criar a atmosfera dos anos 1980.

Parte do elenco do filme "Pequenas Criaturas"
Parte do elenco do filme "Pequenas Criaturas" Reprodução Instagram @pequenascriaturasoficial

Teve um momento em que eu nem sabia mais o que era Théo e o que era André

Théo Medon, ator

Além dos figurinos e cenários, ele mergulhou nos hábitos da época conversando com integrantes da equipe que viveram a adolescência naquele período. "Aprendi coisas como classificados de jornal, telefone de disco e mobilete", contou, com um sorriso no rosto.


Ao final da entrevista, elenco e diretora deixaram um convite para o público capixaba. "A gente quer que vocês venham, assistam e se emocionem", disse Théo. Anne e Carolina reforçaram que a experiência foi pensada para a tela grande. "É um filme para ser visto no cinema."


Estrelado por Carolina Dieckmann, Pequenas Criaturas reúne ainda Caco Ciocler, Leticia Sabatella, Théo Medon, Lorenzo Mello, Fernando Eiras e Michel Melamed. O longa estreia nos cinemas brasileiros no dia 23 de julho.


Veja Também 

O cineasta capixaba Rodrigo Aragão

Festival de Cinema de Vitória começa neste sábado (18) com homenagem a Rodrigo Aragão

Dirigido por Leandro Sherman, Zoglins faz parte da coletânea que será exibida em agosto no BUT Film Festival na Europa

Curta capixaba de ficção científica e terror gravado em Santa Leopoldina é destaque em festival na Holanda

Luiz Melodia: No Coração do Brasil, documentário sobre a lenda da MPB

Festival de Cinema de Santa Teresa divulga programação com filmes, shows e concurso gastronômico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Filme Filmes carolina dieckmann
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Evento do PL em Vitória
Em evento do PL, Flávio reforça aliança e lança Pazolini ao governo do ES
Evento do PL em Vitória
Em evento no ES, Flávio Bolsonaro diz que "Moraes parece o demônio"
Imagem de destaque
Entenda por que Saturno é considerado o grande limitador do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados