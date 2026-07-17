Curta capixaba de ficção científica e terror gravado em Santa Leopoldina é destaque em festival na Holanda

O curta acompanha um casal de namorados que testemunha o que parece ser a queda de um meteoro em uma área rural. No entanto, à medida que avançam por uma estrada escura, eles descobrem que o suposto fenômeno esconde uma ameaça muito mais perturbadora. Misturando ficção científica e terror, "Zoglins: Horror da Estrada sem Luz" foi gravado em Santa Leopoldina, no Espírito Santo.





A produção integra a coletânea "Tropical SOV 2: Bizarro Sci-fi Samba", longa-metragem formado por curtas de ficção científica assinados por cineastas de diferentes regiões do Brasil. No elenco estão os atores Daniel Monjardim e Zachia Lamar.





Em entrevista ao HZ, Sherman falou sobre a seleção do filme para um festival internacional, a importância do reconhecimento fora do país e os desafios de produzir cinema independente no Espírito Santo.