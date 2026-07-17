Curta capixaba de ficção científica e terror gravado em Santa Leopoldina é destaque em festival na Holanda

O cinema capixaba acaba de conquistar mais um espaço no cenário internacional. O curta de ficção científica e terror "Zoglins: Horror da Estrada sem Luz", dirigido por Leandro Sherman, foi selecionado para o BUT Film Festival 2026, na cidade de Breda, na Holanda. O evento, voltado ao cinema fantástico, será realizado entre os dias 26 e 30 de agosto.
Do terror capixaba às telas da Holanda
Natural de Vila Velha, Leandro Sherman trabalha no meio audiovisual capixaba há 12 anos, e revela que seu gosto pelos gêneros do horror e ficção científica vem de sua infância, assistindo a clássicos como Indiana Jones, Alien, Pânico e Sexta-feira 13.
Desde sempre tive um fascínio pelo cinema. Eu sou um cinéfilo. Mas claro que eu tenho uma facilidade de contar histórias de terror, de produzir filmes de terror, então comecei a ir para esse lado, que gosto bastante
Leandro Sherman Cineasta e produtor
Atuando no cinema independente do Espírito Santo, o produtor comenta que mesmo com os desafios em relação a incentivo, o cinema capixaba sobrevive sendo bem feito e interessado em despertar todas as emoções no público por meio de sua arte. E ainda aconselha a novos cineastas a não esperarem “o melhor momento para produzir”, e que sigam com suas ideias.
Após a coletânea “Tropical SOV 2” ser selecionado para o BUT Film Festival, Leandro conta que leva orgulho de poder representar o ES fora do país e que se se enxerga como pertencente ao cinema nacional.
Representar o brasileiro, principalmente o capixaba lá fora é muito prazeroso e gratificante, e que agora eu realmente faço parte do imaginário do cinema do estado e do Brasil
Leandro Sherman Cineasta e produtor
Zoglins e o festival holandês
Sobre o “Zoglins”, o projeto surgiu após o convite do produtor Petter Baiestorf, o responsável pelo Tropical SOV 2, para integrar o time de autores que criaria os curtas-metragens. A base da história nasceu em uma conversa com um amigo, que deu a ideia de um casal que encontraria um monstro alienígena numa estrada, e daí, a história do projeto foi se desenvolvendo.
O cineasta conta que recebeu com muita felicidade a notícia de que o longa coletivo que ele integra foi selecionado para o BUT Film Festival. E esse não é o único que vai exibir o Tropical SOV 2, também programado para ser exibido em dois festivais brasileiros, respectivamente em Curitiba (PR) e em Bernardo do Campo (SP).
O curta foi gravado em Santa Leopoldina, e mesmo que a cidade tradicional possa não parecer um cenário para uma história de terror, Leandro conta que teve uma razão por trás da escolha: o cafezal.
A gente vê alguns filmes de alienígena nos Estados Unidos, no meio do milharal a invasão alien. Aí eu queria um pouco daquela vibe, só que com a nossa cara, e o que é a nossa cara? O cafezal!
Leandro Sherman Cineasta e produtor
Uma novidade é que a história de Zoglins vai ganhar uma continuação. Mesmo que o conto do horror da estrada sem luz nasceu como uma oportunidade para integrar a coletânea, depois de perceber o potencial de sua obra, Leandro confirmou que o universo de terror vai ganhar um longa-metragem, ainda em desenvolvimento e sem previsão de lançamento.