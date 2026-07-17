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De Information Society a Festival de Forró de Itaúnas: o que fazer no ES neste fim de semana

Do litoral às montanhas, o Espírito Santo ainda terá festival de balões em Viana, Circuito da Moqueca Capixaba, na Serra, Prainha Vive, em Vila Velha e muito mais
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 10:46

A banda Information Society: Paul Robb, Kurt Harland e James Cassidy Assessoria Espaço Patrick Ribeiro/Divulgação

O fim de semana promete ser movimentado em terras capixabas, com opções para todos os gostos e em diferentes regiões do Estado. Em Vitória, o destaque é o show do Information Society, que sobe ao palco ao lado de Thea Austin, voz do SNAP!, e Noel, em uma noite dedicada aos clássicos da dance music dos anos 1980 e 1990.


Nas montanhas, Domingos Martins segue com o Festival Internacional de Inverno, com concertos, shows e apresentações gratuitas até domingo (19). Já em Itaúnas, começa mais uma edição do Festival Nacional de Forró, um dos eventos mais tradicionais do gênero no país.


Na Serra, o Circuito da Moqueca Capixaba movimenta Manguinhos com releituras do prato símbolo do Espírito Santo, enquanto Vila Velha recebe uma edição especial do Prainha Vive dedicada à cultura afro-brasileira. A programação do fim de semana ainda inclui o Campeonato Capixaba de Balonismo, em Viana, além de festas julinas, shows e atividades para crianças.


Quer conferir horários, locais e mais atrações? Acesse a Agenda HZ e veja a programação completa do fim de semana no Espírito Santo.

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