Festival de Cinema de Santa Teresa divulga programação com filmes, shows e concurso gastronômico

A abertura do festival, na quinta-feira (23), será marcada pela tradicional Mostra A Escola Vai ao Cinema, voltada para estudantes, seguida por uma roda de conversa com realizadores e pela Mostra Augusto Ruschi, dedicada à produção de curtas-metragens.





Ainda no primeiro dia, o festival prestará homenagem ao Dr. Antonio Walter Teixeira, em reconhecimento à sua contribuição para a cultura e a história de Santa Teresa.

A programação noturna será encerrada com a Mostra Beija-Flor, que reúne seis produções nacionais.





Na sexta-feira (24), além de uma nova sessão da Mostra A Escola Vai ao Cinema, o público poderá acompanhar outra roda de conversa com cineastas, a exibição do curta "O Dourado e o Negro", dirigido por Luiza Lubiana, e do documentário "Luiz Melodia – No Coração do Brasil", dedicado à trajetória do cantor e compositor carioca.





O segundo dia termina com a Mostra Frenética, que reúne curtas-metragens de diferentes regiões do país.