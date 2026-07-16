Festival de Cinema de Santa Teresa divulga programação com filmes, shows e concurso gastronômico

Cinema, gastronomia, literatura, música e sustentabilidade vão dividir espaço na 9ª edição do Festival de Cinema de Santa Teresa (FECSTA). A programação oficial do evento, que acontece entre os dias 23 e 25 de julho, foi divulgada e traz mais de 30 atividades gratuitas espalhadas por diferentes espaços do município, incluindo mostras competitivas, rodas de conversa com cineastas, homenagens, apresentações musicais, feira literária e, pela primeira vez, um concurso gastronômico.
Neste ano, o festival adota o tema "Cinemangiare – Imagem e Sabor", propondo uma aproximação entre o audiovisual e a tradição gastronômica da cidade, marcada pela imigração italiana. Como novidade, sete restaurantes de Santa Teresa disputarão o prêmio de Melhor Prato, com receitas inspiradas na cultura e na cinematografia italiana.
Mostras competitivas e longa sobre Luiz Melodia
A abertura do festival, na quinta-feira (23), será marcada pela tradicional Mostra A Escola Vai ao Cinema, voltada para estudantes, seguida por uma roda de conversa com realizadores e pela Mostra Augusto Ruschi, dedicada à produção de curtas-metragens.
Ainda no primeiro dia, o festival prestará homenagem ao Dr. Antonio Walter Teixeira, em reconhecimento à sua contribuição para a cultura e a história de Santa Teresa.
A programação noturna será encerrada com a Mostra Beija-Flor, que reúne seis produções nacionais.
Na sexta-feira (24), além de uma nova sessão da Mostra A Escola Vai ao Cinema, o público poderá acompanhar outra roda de conversa com cineastas, a exibição do curta "O Dourado e o Negro", dirigido por Luiza Lubiana, e do documentário "Luiz Melodia – No Coração do Brasil", dedicado à trajetória do cantor e compositor carioca.
O segundo dia termina com a Mostra Frenética, que reúne curtas-metragens de diferentes regiões do país.
Literatura, meio ambiente e música no encerramento
No sábado (25), a programação se concentra na tradicional Rua do Lazer e amplia o diálogo entre cinema e outras áreas da cultura.
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) promove uma ação de distribuição de mudas e sementes, acompanhada de uma palestra sobre reflorestamento e preservação ambiental. Em seguida, a Banda do Círculo Trentino leva ao público um repertório inspirado na herança da imigração italiana.
Outro destaque será a Feirinha Literária, que contará com recital de poesias e lançamento de livros dos escritores Glecy Coutinho, Luiza Lubiana, Fabíola Mozine e Juliana Cabral.
À noite, a Mostra Virgínia Tamanini exibe produções capixabas antes da cerimônia de premiação, que reconhecerá os melhores filmes da edição, as melhores redações produzidas por estudantes e o restaurante vencedor do concurso gastronômico.
O encerramento ficará por conta da Big Bat Blues Band, com um show gratuito.
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Serviço
FECSTA 9 – Festival de Cinema de Santa Teresa
Quando: 23, 24 e 25 de julho
Onde: Santa Teresa
Entrada: Gratuita