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Cinema

Festival de Cinema de Santa Teresa divulga programação com filmes, shows e concurso gastronômico

Evento gratuito acontece entre os dias 23 e 25 de julho e reúne exibição de filmes, concurso gastronômico, feira literária, shows, oficinas e atividades ambientais
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 17:37

Luiz Melodia: No Coração do Brasil, documentário sobre a lenda da MPB
Luiz Melodia: No Coração do Brasil, documentário sobre a lenda da MPB Divulgação/Embaúba Filmes

Cinema, gastronomia, literatura, música e sustentabilidade vão dividir espaço na 9ª edição do Festival de Cinema de Santa Teresa (FECSTA). A programação oficial do evento, que acontece entre os dias 23 e 25 de julho, foi divulgada e traz mais de 30 atividades gratuitas espalhadas por diferentes espaços do município, incluindo mostras competitivas, rodas de conversa com cineastas, homenagens, apresentações musicais, feira literária e, pela primeira vez, um concurso gastronômico.

Neste ano, o festival adota o tema "Cinemangiare – Imagem e Sabor", propondo uma aproximação entre o audiovisual e a tradição gastronômica da cidade, marcada pela imigração italiana. Como novidade, sete restaurantes de Santa Teresa disputarão o prêmio de Melhor Prato, com receitas inspiradas na cultura e na cinematografia italiana.

Mostras competitivas e longa sobre Luiz Melodia

A abertura do festival, na quinta-feira (23), será marcada pela tradicional Mostra A Escola Vai ao Cinema, voltada para estudantes, seguida por uma roda de conversa com realizadores e pela Mostra Augusto Ruschi, dedicada à produção de curtas-metragens.


Ainda no primeiro dia, o festival prestará homenagem ao Dr. Antonio Walter Teixeira, em reconhecimento à sua contribuição para a cultura e a história de Santa Teresa.

A programação noturna será encerrada com a Mostra Beija-Flor, que reúne seis produções nacionais.


Na sexta-feira (24), além de uma nova sessão da Mostra A Escola Vai ao Cinema, o público poderá acompanhar outra roda de conversa com cineastas, a exibição do curta "O Dourado e o Negro", dirigido por Luiza Lubiana, e do documentário "Luiz Melodia – No Coração do Brasil", dedicado à trajetória do cantor e compositor carioca.


O segundo dia termina com a Mostra Frenética, que reúne curtas-metragens de diferentes regiões do país.

Festival de Cinema de Santa Teresa 2025
Festival de Cinema de Santa Teresa 2025 Jaciara Bastianelli

Literatura, meio ambiente e música no encerramento

No sábado (25), a programação se concentra na tradicional Rua do Lazer e amplia o diálogo entre cinema e outras áreas da cultura.


O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) promove uma ação de distribuição de mudas e sementes, acompanhada de uma palestra sobre reflorestamento e preservação ambiental. Em seguida, a Banda do Círculo Trentino leva ao público um repertório inspirado na herança da imigração italiana.


Outro destaque será a Feirinha Literária, que contará com recital de poesias e lançamento de livros dos escritores Glecy Coutinho, Luiza Lubiana, Fabíola Mozine e Juliana Cabral.


À noite, a Mostra Virgínia Tamanini exibe produções capixabas antes da cerimônia de premiação, que reconhecerá os melhores filmes da edição, as melhores redações produzidas por estudantes e o restaurante vencedor do concurso gastronômico.


O encerramento ficará por conta da Big Bat Blues Band, com um show gratuito. 

Programe-se

Quinta-feira (23)

Local: Senac Santa Teresa

  • 8h às 11h – Mostra A Escola Vai ao Cinema
  • 16h às 17h30 – Roda de conversa com cineastas
  • 17h30 às 19h – Mostra Augusto Ruschi
  • 19h às 19h30 – Homenagem ao Dr. Antonio Walter Teixeira
  • 19h45 às 21h30 – Mostra Beija-Flor

Sexta-feira (24)

Local: Senac Santa Teresa

  • 8h às 11h – Mostra A Escola Vai ao Cinema
  • 16h às 17h30 – Roda de conversa com cineastas
  • 17h30 às 18h – Exibição do curta O Dourado e o Negro, de Luiza Lubiana
  • 18h às 19h30 – Exibição do longa Luiz Melodia – No Coração do Brasil
  • 19h40 às 21h10 – Mostra Frenética

Sábado (25)

Local: Rua do Lazer (pracinha em frente ao Red Rock)

  • 14h às 14h30 – Ação do Ifes Campus Santa Teresa, com distribuição de mudas e sementes e palestra sobre reflorestamento
  • 14h30 às 15h30 – Apresentação da Banda do Círculo Trentino
  • 15h30 às 16h30 – Feirinha Literária, com recital de poesia e lançamento de livros
  • 17h às 17h20 – Mostra de trabalhos do Senac
  • 17h30 às 19h – Mostra Virgínia Tamanini
  • 19h às 20h – Cerimônia de premiação (Melhores Filmes, Melhores Redações e Melhor Prato)
  • 20h às 21h30 – Show da Big Bat Blues Band

Serviço

FECSTA 9 – Festival de Cinema de Santa Teresa

Quando: 23, 24 e 25 de julho

Onde: Santa Teresa

Entrada: Gratuita

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