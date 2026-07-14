Festival de Inverno de Santa Leopoldina libera programação completa; confira atrações

Música, gastronomia, clima de inverno e o charme de uma das cidades históricas mais encantadoras do Espírito Santo vão se encontrar no Festival de Inverno de Santa Leopoldina 2026. A programação oficial, divulgada na última terça-feira (7), reúne shows gratuitos, culinária local e atrações para toda a família. O evento será realizado entre os dias 24 e 26 de julho, na área de eventos do município, com entrada gratuita.
Na nova edição do festival, a música vai ser um dos destaques, com atrações de diversos estilos diferentes, como forró, rock, samba, choro e mais para que os amantes de música possam curtir durante os três dias. Além da programação musical, o evento ainda vai disponibilizar feiras de artesanatos, praça de alimentação com comidas típicas e participação da agroindústria local.
A iniciativa do Festival de Inverno de Santa Leopoldina nasceu com o intuito de celebrar a riqueza cultural e gastronômica histórica da cidade, a qual é conhecida como o "Berço da Imigração" no Estado. Localizada na região central serrana do Espírito Santo, o município hoje em dia é conhecido por guardar a arquitetura marcante da época da colonização no estado, principalmente suíços, alemães, pomeranos e austríacos.
SERVIÇO
Festival de Inverno de Santa Leopoldina 2026
Datas: 24 a 26 de julho
Entrada: gratuita
Local: Área de eventos de Santa Leopoldina
SEXTA-FEIRA (24)
18h – Abertura do Festival
20h – Forró Cajú (Pé de serra)
22h – Back To the Past (Pop Rock 80/90 Nacional e Internacional)
SÁBADO (25)
18h – Abertura do Festival
19h30 – Blend Blues (Blues/Rock)
22h – Cris Hitz (Brasilidades)
DOMINGO (26)
12h – Abertura do Festival
12h – Isys Narlla (Brasilidades)
14h30 – Grupo 3 Elementos (Choro/Samba)
17h – Serginho Oliveira (Brasilidades)
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