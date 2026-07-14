Festival de Inverno de Santa Leopoldina libera programação completa; confira atrações

Música, gastronomia, clima de inverno e o charme de uma das cidades históricas mais encantadoras do Espírito Santo vão se encontrar no Festival de Inverno de Santa Leopoldina 2026. A programação oficial, divulgada na última terça-feira (7), reúne shows gratuitos, culinária local e atrações para toda a família. O evento será realizado entre os dias 24 e 26 de julho, na área de eventos do município, com entrada gratuita.





Na nova edição do festival, a música vai ser um dos destaques, com atrações de diversos estilos diferentes, como forró, rock, samba, choro e mais para que os amantes de música possam curtir durante os três dias. Além da programação musical, o evento ainda vai disponibilizar feiras de artesanatos, praça de alimentação com comidas típicas e participação da agroindústria local.





A iniciativa do Festival de Inverno de Santa Leopoldina nasceu com o intuito de celebrar a riqueza cultural e gastronômica histórica da cidade, a qual é conhecida como o "Berço da Imigração" no Estado. Localizada na região central serrana do Espírito Santo, o município hoje em dia é conhecido por guardar a arquitetura marcante da época da colonização no estado, principalmente suíços, alemães, pomeranos e austríacos.