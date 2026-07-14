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Gratuito

Festival de Inverno de Santa Leopoldina libera programação completa; confira atrações

Com músicas para todos os gostos, o evento começa na próxima semana com programação gratuita
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 09:56

Festival vai reunir comida e cultura durante três dias Carlos Alberto Silva

Música, gastronomia, clima de inverno e o charme de uma das cidades históricas mais encantadoras do Espírito Santo vão se encontrar no Festival de Inverno de Santa Leopoldina 2026. A programação oficial, divulgada na última terça-feira (7), reúne shows gratuitos, culinária local e atrações para toda a família. O evento será realizado entre os dias 24 e 26 de julho, na área de eventos do município, com entrada gratuita.


Na nova edição do festival, a música vai ser um dos destaques, com atrações de diversos estilos diferentes, como forró, rock, samba, choro e mais para que os amantes de música possam curtir durante os três dias. Além da programação musical, o evento ainda vai disponibilizar feiras de artesanatos, praça de alimentação com comidas típicas e participação da agroindústria local.


A iniciativa do Festival de Inverno de Santa Leopoldina nasceu com o intuito de celebrar a riqueza cultural e gastronômica histórica da cidade, a qual é conhecida como o "Berço da Imigração" no Estado. Localizada na região central serrana do Espírito Santo, o município hoje em dia é conhecido por guardar a arquitetura marcante da época da colonização no estado, principalmente suíços, alemães, pomeranos e austríacos.

SERVIÇO

Festival de Inverno de Santa Leopoldina 2026

Datas: 24 a 26 de julho

Entrada: gratuita

Local: Área de eventos de Santa Leopoldina


SEXTA-FEIRA (24)

18h – Abertura do Festival

20h – Forró Cajú (Pé de serra)

22h – Back To the Past (Pop Rock 80/90 Nacional e Internacional)


SÁBADO (25)

18h – Abertura do Festival

19h30 – Blend Blues (Blues/Rock)

22h – Cris Hitz (Brasilidades)


DOMINGO (26)

12h – Abertura do Festival

12h – Isys Narlla (Brasilidades)

14h30 – Grupo 3 Elementos (Choro/Samba)

17h – Serginho Oliveira (Brasilidades)


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