Ator da série "Tremembé" comandará abertura e encerramento do 33º Festival de Cinema de Vitória

Uma das revelações recentes do audiovisual brasileiro, o ator Kelner Macêdo será um dos apresentadores do 33º Festival de Cinema de Vitória, considerado o maior evento de cinema e audiovisual do Espírito Santo.





O artista estará à frente de duas das principais noites da programação: a cerimônia de abertura e a de encerramento do festival, que será realizado entre os dias 18 e 25 de julho, no Sesc Glória, em Vitória, com entrada gratuita e exibição de 90 produções audiovisuais.