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Ator da série "Tremembé" comandará abertura e encerramento do 33º Festival de Cinema de Vitória

Destaque da série do Prime Video, Kelner Macêdo comandará as cerimônias de abertura e encerramento da 33ª edição do evento
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 10 de Julho de 2026 às 10:45

Kelner Macêdo interpreta Cristian Cravinhos
Kelner Macêdo interpreta Cristian Cravinhos Reprodução "Tremembé" / Prime Video

Uma das revelações recentes do audiovisual brasileiro, o ator Kelner Macêdo será um dos apresentadores do 33º Festival de Cinema de Vitória, considerado o maior evento de cinema e audiovisual do Espírito Santo. 


O artista estará à frente de duas das principais noites da programação: a cerimônia de abertura e a de encerramento do festival, que será realizado entre os dias 18 e 25 de julho, no Sesc Glória, em Vitória, com entrada gratuita e exibição de 90 produções audiovisuais.

Kelner Macêdo
Kelner Macêdo Rodrigo Casamassa

Kelner ganhou projeção nacional ao interpretar Christian Cravinhos na série "Tremembé", sucesso do Prime Video que retrata histórias ligadas a alguns dos casos criminais mais conhecidos do país. O ator acaba de concluir as gravações da segunda temporada da produção, consolidando seu nome entre os talentos em ascensão da dramaturgia brasileira.


Natural de Rio Tinto, na Paraíba, ele vive um momento de destaque na carreira. Além da participação em "Tremembé", Kelner protagoniza ao lado da cantora Anitta um novo longa-metragem dos Estúdios Globo, ainda sem título divulgado oficialmente. O currículo do artista também reúne trabalhos em produções como "Corpo Elétrico", "Verdades Secretas II" e "Os Outros".

Serviço

33º Festival de Cinema de Vitória
Data: 18 a 25 de julho
Entrada: gratuita
Programação completa no site festivaldevitoria.com.br

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