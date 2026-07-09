Festival de Cinema de Vitória 2026 divulga programação completa; veja os destaques

Luz, câmera e ES. Julho marca o mês da celebração do audiovisual capixaba com o 33º Festival de Cinema de Vitória (FCV). O evento, que ocorre entre os dias 18 a 25 deste mês, liberou a programação completa de curtas, longas, documentários e homenagens.
O Festival é gratuito e acontece no Sesc Glória e no Hotel Senac Ilha do Boi. Ao todo, o evento vai exibir mais de 90 produções audiovisuais, em sua maioria do Espírito Santo, em mostras competitivas e sessões especiais.
As clássicas homenagens feitas à artistas também vão acontecer, e os homenageados deste ano serão o diretor e roteirista capixaba Rodrigo Aragão e a atriz Camila Morgado. Além das presenças ilustres, o ator Silvero Pereira, conhecido por produções como Bacurau, será o apresentador do festival.
Outra marca do evento são os espaços de debates sobre o audiovisual e uma série de formações para os apaixonados pela sétima arte. As inscrições para as oficinas também são gratuitas, mas com vagas limitadas, feitas pelo próprio site do festival.
Confira a programação completa:
33º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA - 18 A 25 DE JULHO
Local: Sesc Glória e Hotel Senac Ilha do Boi
Entrada: gratuita
SÁBADO – 18 DE JULHO
17h - Coletiva do Homenageado Capixaba Rodrigo Aragão e Lançamento do Caderno de Homenagem - Sesc Glória
19h – Abertura do 33º Festival de Cinema de Vitória – Teatro Glória (Sesc Glória)
- Homenagem à Rodrigo Aragão
- 15ª Mostra Foco Capixaba - Teatro Glória (Sesc Glória)
Cinema, Poema e Gangrena (Gustavo Guilherme da Conceição, DOC, ES, 20’)
Superfície (Carolina Campista, FIC, ES, 11’)
Liberdade de Morar (Penha Souza, DOC, ES, 21')
Salve, Rainha! (Estevão Ribeiro e Fabio Carvalho, FIC, ES, 18’)
- 16ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Sesc Glória)
A Fabulosa Máquina do Tempo (Eliza Capai, DOC, RJ, 72’)
DOMINGO – 19 DE JULHO
10h – Debate com os realizadores da 15ª Mostra Foco Capixaba e 16ª Mostra Competitiva Nacional de Longas - Hotel Senac Ilha do Boi
14h – 16ª Mostra Quatro Estações - Sala Marien Calixte - 3º andar (Sesc Glória)
Ricardo (Gino Batidão, EXP, PE, 18’)
Marimbã Está Acontecendo (Maryn Marynho, ANI, CE, 13’)
Noites Proibidas (Júlio Cesar, DOC, ES, 18’)
Picumã (Sladká Meduza, FIC, SP, 19’)
Boi de Salto (Tássia Araújo, FIC, PI, 15’)
14h - 11ª Mostra Mulheres no Cinema - Sala Cariê Lindenberg - 2º andar (Sesc Glória)
Nadar em Aquários (Mariana Corrêa, FIC, RS, 18’)
Batata Frita na Chuva (Ninah Nogino, EXP, RJ, 10’)
Núbia (Barbara Bello, EXP, MG, 12’)
Lactação (Fernanda Taddei, EXP, SP, 17’)
Maira Porongyta – o aviso do céu (Kujãesage Kaiabi, FIC, MT, 20’)
19h - 30ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas - Teatro Glória (Sesc Glória)
Irmã (Anderson Bardot, FIC, ES, 25’)
Fronteriza (Nay Mendl, Rosa Caldeira, FIC, PR, 20’)
Tião Personal Dancer (Aristótelis Tothi, FIC, GO, 23’)
- 16ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Sesc Glória)
Virtuosas (Cíntia Domit Bittar, FIC, SC, 86’)
SEGUNDA-FEIRA – 20 DE JULHO
10h – Debate com os realizadores da 30ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 16ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi
14h - Oficina Percursos Criativos: A Construção de Propostas Visuais de Direção de Arte com Joyce Castello - Sesc Glória
15h - Coletiva da Homenageada Nacional Camila Morgado e Lançamento do Caderno de Homenagem - Hotel Senac Ilha do Boi
16h - 9ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental - Sala Marien Calixte - 3º andar (Sesc Glória)
UMASSUMA - Lascas de Memórias (Andrei Miralha, Guaracy Britto Jr. ANI, PA, 8’)
Thayara (Mila Leão, DOC, PR, 13')
Um Planeta no Sul do Mundo (Lucas Furtado, DOC, RS, 15')
Valor é tempo (Lucas Barros de Souza, Mayara Perinni de Aguiar; Victor Costa de Almeida DOC, ES, 5')
Bijupirá (Eduardo Boccaletti, FIC, BA, 14')
Concreto (Sheila Rodrigues, Andresa Amaral, ANI, MG, 7')
19h – Homenagem a Camila Morgado - Teatro Glória (Sesc Glória)
- 30ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas - Teatro Glória (Sesc Glória)
O que faço com isso agora que acabou? (Julia Uliana e Natália Dornelas, FIC, ES, 14’)
Pequeno London (Victor Di Marco, Márcio Picoli, FIC, RS, 15’)
A Pele do Ouro (Marcela Ulhoa, Yare Perdomo, DOC, RR, 15’)
16ª Mostra Competitiva Nacional de Longas - Teatro Glória (Sesc Glória)
A Caminhada sagrada de Tatatxi Ywareté (Wera Djekupe, DOC, ES, 75’)
TERÇA-FEIRA – 21 DE JULHO
9h às 12h - Oficina de Roteiro e Direção de Documentário com Bertrand Lira - Sesc Glória
10h – Debate com os realizadores da 30ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 16ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi
14h - 13ª Mostra Outros Olhares - Sala Cariê Lindenberg – 2º andar (Sesc Glória)
Grão (Gianluca Cozza e Leonardo da Rosa, FIC, RS, 24’)
Os Arcos Dourados de Olinda (Douglas Henrique, DOC, PE, 24’)
Caldeirão (Bruno Fernandes, DOC, RN, 14’)
Confluência dos Olhos D’Água (Keila-Sankofa, DOC, AM, 13’)
Eloísa Joga (Yuri Rodrigues e Taís Melo, DOC, SP, 18’)
14h - 11ª Mostra Cinema e Negritude - Sala Marien Calixte - 3º andar (Sesc Glória) -
FAÇA UMA POSE (ALEK LEAN, EXP, RJ, 5’)
Encantos para Omo e Iyá (Antonio Balbino, FIC, DF, 15’)
Às Compras (Luiz Guilherme Assis, FIC, RJ, 14’)
O Pai da Rainha de Angola (Rodrigo França, FIC, SP, 12’)
Dentro do meu peito mora um cão (Gabriel Afonso, FIC, MG, 24’)
16h - 15ª Mostra Corsária - Sala Marien Calixte – 3º andar (Sesc Glória)
Filme-Copacabana (Sofia Leão, DOC, RJ, 12’)
Diálogo Bulbul (Bruno Churuska, Gledson Augusto, Nicole Mendes, Yan Altino e Zimá Domingos, EXP, RJ, 7’)
Trivakra (Sofia Angst, EXP, RJ, 10’)
Vim e irei como uma profecia (Fábio Rogério, DOC, SE, 15’)
Depois levanta voo ou abisma-se (Marcus Neves, Aline Dias, GEXS, EXP, ES, 15’)
19h – 30ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Teatro Glória (Sesc Glória)
Mercado Central (Tássia Dhur, FIC, MA, 16’)
Assalto (PH Martins, FIC, ES, 16’)
A Tragédia da Lobo-guará (Kimberly Palermo, ANI, RJ, 18’)
- 16ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Sesc Glória)
Malaika (André Morais, FIC, PB, 85’)
QUARTA-FEIRA – 22 DE JULHO
9h às 12h - Oficina de Roteiro e Direção de Documentário com Bertrand Lira - Sesc Glória
10h – Debate com os realizadores da 30ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 16ª Mostra Competitiva Nacional de Longas - Hotel Senac Ilha do Boi
14h – 8ª Mostra Do Outro Lado – Cinema Fantástico – Sala Cariê Lindenberg – 2º andar (Sesc Glória) -
PORONGA (Rafael Rogante, FIC, RO, 16’)
Cordão de prata (Getulio Ribeiro FIC, RJ, 23’)
Ybi (Eliza Telles e Begê Muniz, FIC, AM, 16’)
Sob Olhos (Gabriel Nadippeh, FIC, ES, 15’)
STREGONERIA (Gian Orsini, FIC, PB, 17’)
14h - 10ª Mostra Nacional de Videoclipes - Sala Marien Calixte - 3º andar (Sesc Glória)
Até (Victorhugo Amorim; Taciano Faccini E Gabrielle Nalli. Artista: Ronnie Silveira; ES)
Histórias Periféricas (Luan Allen. Artista: Priscila Neres; SE)
Vida Que Segue (João Wainer. Artista: Dexter; SP)
Epopeia de uma Vida Feliz (Douglas Barros; Artista: Luno Torres; SE)
Coco do Recado (Clara Campos E Bianca Bomfim; Artista: Christine Valença & Caetana; PE/RJ/BA)
A Posse é um Fato (Murilo Munìí; Mar Fagundes. Artista: Murilo Munìí; RS)
Quase Te Esqueci (Raquel Pinheiro. Artista: Julia Branco; MG)
FINO PRAZER (Tati Rabelo. Artista: Eloá Puri; ES)
Astro Rei (Gabriel Uchida; Talita Gusmão. Artista: Gabriê; RO)
Planeta Marte (João Vitor Linhares; Zéca Vieira. Artista: Cesar Soares ; RJ)
Filtro (Rayan Casagrande; Vinicius Caus. Artista: Inseton; ES)
Monalisa (Lucas Sá. Artista: Frimes; MA)
PALADAR (André Castro Neto. Sthelô. Artista: Sthelô; BA)
Herança (Keila-Sankofa. Artista: Keila-Sankofa; AM)
Cana Queimada de Desejos (Ricardo Sékula; Sávio Sabiá. Artista: Sávio Sabiá; PE)
TELAVIVA (Rafael Sandim. Artista: Nobat; ES)
Distância (Daniel Bones. Artista: Laika no Espaço; ES)
A Presa (Tommy Bellone; Julio Camelo. Artista: Big River; ES)
Tô Ligando Pra Nada (Enzo Rodrigues. Artista: Jessica Roberts; ES)
sozinho numa bike pra 2 (Carlo De Cásula. Artista: casü; ES)
19h – 30ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Teatro Glória (Sesc Glória)
Ajude os menor (Janderson Felipe, Lucas Litrento, FIC, AL, 15’)
Floresta do Fim do Mundo (Denilson Baniwa, Felipe M. Bragança, FIC, RJ, 25’)
um rio não é (Yurie Yaginuma, Amanda Miranda, DOC, ES, 18’)
- 16ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Sesc Glória)
As Florestas da Noite (Priscyla Bettim e Renato Coelho, FIC, SP, 76’)
QUINTA-FEIRA – 23 DE JULHO
9h às 12h - Oficina de Roteiro e Direção de Documentário com Bertrand Lira - Sesc Glória
10h – Debate com os realizadores da 30ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 16ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi
14h - Masterclass “A Laje do Talento” com Carla Cristina Cardoso - Sesc Glória
16h - 13ª Mostra Outros Olhares - Programa Pequenos Olhares - Sala Cariê Lindenberg – 2º andar (Sesc Glória)
Memória de Pivete (Pedro Santi, FIC, SP, 16’)
Pra Morrer Basta Estar Vivo (Francisco Xavier, FIC, ES, 16’)
Ludmilla (Vini Moreira, FIC, DF, 15’)
Kika Não Foi Convidada (Juraci Júnior, FIC, RO, 15’)
A Hora Dourada (Juane Vaillant, FIC, ES, 19’)
19h – 30ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Teatro Glória (Sesc Glória)
Espírito São - O Lugar de Toda Fé (Matheus Costa, Breno Chamon, DOC, ES, 14’)
Morfeu e Caronte (Luiz Ulian, Jocimar Dias Jr., FIC, RJ 13’)
Samba Infinito (Leonardo Martinelli, FIC, RJ, 15’)
- 16ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Sesc Glória)
Babaçu Love (Cícero Filho, FIC, PI, 125’)
SEXTA-FEIRA – 24 DE JULHO
9h às 12h - Oficina de Roteiro e Direção de Documentário com Bertrand Lira - Sesc Glória
10h – Debate com os realizadores da 30ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 16ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi
14h - Masterclass “Da ideia ao Roteiro” com Leandro Soares - Sesc Glória
14h - Oficina Percursos Criativos: A Construção de Propostas Visuais de Direção de Arte com Joyce Castello - Sesc Glória
19h- - Sessão Especial - Teatro Glória (Sesc Glória)
Água, Açúcar e Sal (Paulo Jabur, Nelson Rodrigues Jr, Noilton Nunes e Rubens Corveto, DOC, RJ, 15’)
-Sessão Especial - Teatro Glória (Sesc Glória)
- Não se Reprima - Episódio 1 (Rafael Terpins, DOC, RJ, 25’)
16ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Sesc Glória)
Entre o Sucesso e a Lama (Cristiano Burlan, DOC, SP, 86’)
Sábado - 25 de Julho
10h – Debate com os realizadores da 16ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi
18h – Sessão Especial - Teatro Glória (Sesc Glória)
Folclórica (Rodrigo Aragão, FIC, ES, 87’)
19h30 - Sessão Especial - Teatro Glória (Sesc Glória)
Admirável Mundo Gordo - Episódio 1 (Erly Vieira Jr e Melina Galante, DOC, ES, 24’)
– Premiação e Encerramento do 33º Festival de Cinema de Vitória - Teatro Glória (Sesc Glória)