Festival de Cinema de Vitória 2026 divulga programação completa; veja os destaques

Luz, câmera e ES. Julho marca o mês da celebração do audiovisual capixaba com o 33º Festival de Cinema de Vitória (FCV). O evento, que ocorre entre os dias 18 a 25 deste mês, liberou a programação completa de curtas, longas, documentários e homenagens.





O Festival é gratuito e acontece no Sesc Glória e no Hotel Senac Ilha do Boi. Ao todo, o evento vai exibir mais de 90 produções audiovisuais, em sua maioria do Espírito Santo, em mostras competitivas e sessões especiais.





As clássicas homenagens feitas à artistas também vão acontecer, e os homenageados deste ano serão o diretor e roteirista capixaba Rodrigo Aragão e a atriz Camila Morgado. Além das presenças ilustres, o ator Silvero Pereira, conhecido por produções como Bacurau, será o apresentador do festival.





Outra marca do evento são os espaços de debates sobre o audiovisual e uma série de formações para os apaixonados pela sétima arte. As inscrições para as oficinas também são gratuitas, mas com vagas limitadas, feitas pelo próprio site do festival.