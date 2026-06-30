Série documental capixaba estreia no Festival de Cinema de Vitória para romper estereótipos sobre pessoas gordas

Os diretores perceberam que, contrapondo a maneira como são representados na mídia, uma série de pessoas coloca seus corpos gordos de forma instigante e criativa no centro de suas poéticas, nas mais diversas modalidades artísticas.





"Isso move e motiva outras pessoas gordas a não terem vergonha de si mesmas e descobrirem a potência dos seus corpos e de suas existências. Daí a ideia de pensar num documentário seriado que, entendendo o mundo como um território que abarca os mais diversos tipos de corpos, apresentaria pessoas gordas como admiráveis, capazes de transformar a si mesmas e a outras pessoas", afirma Erly.





O intuito da obra, segundo os diretores, é alcançar o maior número de pessoas, mostrando que é possível pensar em um futuro onde ser gordo possa ser algo tão positivo e natural quanto qualquer tipo de corpo. "A gente não tá negando questões de saúde, muito pelo contrário, esse nem é o foco da série. Mas estamos justamente buscando mostrar possibilidades que façam as pessoas gordas olharem para si mesmas e enxergarem potência, beleza, amor, habilidades e talentos, para além de uma lógica gordofóbica que só oprime implacavelmente”, conclui Milena.





A série, que tem cinco episódios, está em fase de negociação com plataformas de TV e streaming e a previsão é que seja lançada ainda no segundo semestre de 2026.