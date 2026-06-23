Entre sacis e curupiras: novo longa de Rodrigo Aragão terá pré-estreia no Festival de Cinema de Vitória

Um saci que nasceu com a perna esquerda no lugar da direita e um curupira corajoso como melhor amigo. Esses são alguns dos personagens que dão vida a "Folclórica", novo longa-metragem do cineasta capixaba Rodrigo Aragão.





Homenageado estadual da 33ª edição do Festival de Cinema de Vitória, o diretor apresenta a pré-estreia do filme em uma Sessão Especial, fora de competição, no dia 25 de julho, no Teatro Sesc Glória.

Conhecido como um dos maiores nomes do cinema de horror no Brasil, o cineasta agora aposta em uma história para o público infanto-juvenil. "Folclórica" une fantasia ao universo dos filmes de bonecos artesanais, e nasce durante o isolamento da pandemia, quando o diretor criou marionetes para brincar com sua filha pequena.