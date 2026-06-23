Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Entre sacis e curupiras: novo longa de Rodrigo Aragão terá pré-estreia no Festival de Cinema de Vitória
História mística

Entre sacis e curupiras: novo longa de Rodrigo Aragão terá pré-estreia no Festival de Cinema de Vitória

Cineasta capixaba será homenageado na 33° edição do evento
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 17:21

Folcloria aposta no público infanto-juvenil ao invés dos clássicos de terror do cineasta
Folcloria aposta no público infanto-juvenil ao invés dos clássicos de terror do cineasta Divulgação Folclórica

Um saci que nasceu com a perna esquerda no lugar da direita e um curupira corajoso como melhor amigo. Esses são alguns dos personagens que dão vida a "Folclórica", novo longa-metragem do cineasta capixaba Rodrigo Aragão. 


Homenageado estadual da 33ª edição do Festival de Cinema de Vitória, o diretor apresenta a pré-estreia do filme em uma Sessão Especial, fora de competição, no dia 25 de julho, no Teatro Sesc Glória.

 

Conhecido como um dos maiores nomes do cinema de horror no Brasil, o cineasta agora aposta em uma história para o público infanto-juvenil. "Folclórica" une fantasia ao universo dos filmes de bonecos artesanais, e nasce durante o isolamento da pandemia, quando o diretor criou marionetes para brincar com sua filha pequena.

Minha relação com bonecos e criaturas fantásticas começou ainda na infância, quando assisti ao filme ‘O Cristal Encantado’ e descobri o poder de contar histórias com seres não humanos. Nos anos seguintes, encontrei no teatro de bonecos minha porta de entrada para o audiovisual

Rodrigo Aragão Cineasta

“Ao longo de inúmeras noites, esses personagens ganharam personalidade, voz e emoção. Mais do que criações, tornaram-se companhia, afeto e descoberta", conta Rodrigo sobre os personagens que surgiram como companhia para sua filha e que agora são protagonistas de seu filme.


Na floresta encantada de "Folclórica", convivem seres mágicos do imaginário brasileiro, como curupiras, caboclos d'água e os sacis, as famosas criaturas travessas e de humor duvidoso. Todos possuem apenas a perna direita, o que lhes garante agilidade e boa sorte, menos o protagonista Pequi, o único com a perna esquerda, desajeitado e visto como azarado.

 

Cansado de ser diferente, Pequi procura o lendário Pai da Noite, um sábio oráculo, que lhe dá uma difícil missão: trazer um dente de Mapinguari, a criatura mais perigosa de toda a floresta. 

Folclórica, novo filme infanil de Rorigo Aragão, explora o folclóre brasileiro.
Folclórica, novo filme infanil de Rorigo Aragão, explora o folclóre brasileiro. Divulgação Folclórica

33° Festival de Cinema de Vitória

Além da exibição de Folclórica, Rodrigo Aragão é o homenageado capixaba do Festival de Cinema de Vitória. A Cerimônia de Homenagem acontece no dia 18 de julho, às 19 horas, no Sesc Glória. No mesmo dia, às 17 horas, também no teatro acontece a Coletiva do Homenageado, em que será lançado o Caderno de Homenagem, publicação inédita que aborda sua vida e obra.


Natural de Guarapari, ele se destacou no mundo cinematográfico por seus filmes que misturam horror, folclore brasileiro e crítica social, como Mangue Negro (2008), A Noite do Chupacabras (2011), A Mata Negra (2018) e O Cemitério das Almas Perdidas (2020).

Veja Também 

Camila Morgado será a homenageada nacional do Festival de Cinema de Vitória 2026

De Olga a Renascer: Camila Morgado será homenageada no Festival de Cinema de Vitória

Festival de Cinema de Vitória

Festival de Cinema de Vitória bate recorde de trabalhos inscritos

O cineasta capixaba Rodrigo Aragão

Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Festival de Cinema de Vitória Cinema Filme Crianças
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lixo acumulado no bairro Tabuazeiro, em Vitória
Greve nacional dos garis é suspensa após dois dias de paralisação
Último treino da Seleção Brasileira antes do duelo contra a Escócia pela Copa do Mundo 2026
Mau tempo atrasa viagem, e jogadores do Brasil ficam presos em avião
Vitória
Nos pênaltis, Vitória vence Vilavelhense e vai à final da Copa ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados