Quatro cidades do ES recebem alerta de baixa umidade; veja quais são

Quatro cidades do Espírito Santo estão sob alerta amarelo de baixa umidade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta segunda-feira (10). O aviso é válido das 12h às 18h e prevê umidade relativa do ar entre 30% e 20%, índice que exige atenção.
Confira os municípios sob alerta:
- Dores do Rio Preto
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), níveis de umidade relativa do ar entre 40% e 60% são considerados ideais. Com a umidade abaixo desse patamar, o ar fica mais seco e pode provocar desidratação e irritação das mucosas. A baixa umidade também pode aumentar o risco de queimadas.
Para reduzir os efeitos do tempo seco, é importante manter a hidratação ao longo do dia e evitar atividades físicas intensas nos horários de maior calor e baixa umidade. Em caso de necessidade, a orientação do Inmet é buscar informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.