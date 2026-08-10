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Colisão na ES 060

Homem morre e 8 ficam feridos em acidente entre três carros em Itapemirim

Vítimas estavam em três veículos que bateram na ES 060 na noite de domingo (9); entre os feridos estão quatro crianças e adolescentes

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 10:33

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 ago 2026 às 10:33
Acidente mata motorista e deixa oito pessoas feridas em Itapemirim
Acidente mata motorista e deixa oito pessoas feridas em Itapemirim Redes sociais

Um homem de 46 anos morreu e outras oito pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos na ES 060, em Itapemirim, na noite de domingo (9). Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista de um Chevrolet Cruze, identificado como Luiz Cláudio de Lucca Garcia, morreu no local.


De acordo com a PM, o Cruze também transportava um menino 8 anos, que sofreu uma fratura no fêmur, e três adolescentes: um de 12 anos, que teve uma hemorragia nasal, e dois, de 16 e 17 anos, que sofreram cortes na cabeça. As quatro vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde de Itapemirim e Cachoeiro de Itapemirim.


Na caminhonete Toyota Hilux, o motorista foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes. Ele realizou teste do bafômetro, que deu negativo. Já no Hyundai HB20, conduzido por uma mulher, estavam ainda uma passageira e um menino de 10 anos. Os três foram encaminhados à UPA. Segundo a PM, a motorista não teve condições de realizar o teste do bafômetro.


A dinâmica do acidente não foi informada. O corpo de Luiz Cláudio foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim. Os veículos foram liberados para familiares das vítimas, e a pista, que precisou ser interditada durante o atendimento, foi posteriormente liberada. O estado de saúde dos oito feridos não foi informado.


Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Itapemirim.

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