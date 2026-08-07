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Golpe

Catedral alerta sobre falso padre que pede dinheiro a fiéis em Colatina

Segundo a paróquia, suspeito afirma ter sido enviado pelo pároco para prestar assistência espiritual, mas a informação foi desmentida

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 19:05

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

07 ago 2026 às 19:05
Catedral de Colatina
A Catedral de Colatina orienta fiéis a não fazerem doações em nome da igreja a pessoas não autorizadas. Reprodução | Facebook

A Catedral de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, alertou fiéis sobre um homem que estaria se passando por padre ou seminarista sem autorização para atuar em nome da paróquia. Segundo comunicado divulgado nas redes sociais e assinado pelo pároco, padre Irineu Claudino Sales, ele se apresenta como "padre Daniel Xavier" e estaria pedindo ajuda financeira aos frequentadores da igreja.


De acordo com a nota, o homem afirma ter sido designado pelo padre Irineu para prestar "assistência espiritual e aconselhamento pastoral". O pároco, no entanto, nega conhecer o suspeito ou ter autorizado qualquer atuação dele em nome da Catedral.


Segundo o Padre Irineu, ninguém está autorizado a solicitar doações em nome da Catedral fora dos canais oficiais divulgados pela paróquia. A orientação é para que os fiéis não façam contribuições a pessoas não autorizadas e acionem as autoridades caso se deparem com alguma situação suspeita.


A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se há registro de ocorrência ou investigação relacionada ao caso, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

Confira a nota da Catedral

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