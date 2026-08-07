Do acompanhamento à carne: 4 receitas que vão deixar o churrasco de Dia dos Pais ainda mais especial

Em uma tigela, misture a manteiga, o alho, a salsinha e o sal até formar um creme homogêneo. Com uma faca, faça cortes no pão em formato de grade (xadrez), sem atravessar a base, mantendo o pão inteiro. Abra levemente os cortes, retire um pouco do miolo e espalhe o creme de alho por dentro de todas as fendas. Distribua o queijo entre os cortes, preenchendo bem os espaços. Embrulhe o pão em papel-alumínio e leve à churrasqueira por cerca de 10 minutos. Depois, abra o papel-alumínio e deixe assar por mais 5 minutos, até o queijo derreter e a superfície dourar. Sirva em seguida.