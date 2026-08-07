Justiça dá 30 dias para Apex pedir recuperação judicial; dívida é de quase R$ 1 bilhão

Em meio à crise envolvendo inconsistências financeiras identificadas na Apex Partners, que resultaram no afastamento de Fernando Cinelli do comando da empresa, a Justiça concedeu uma liminar em favor das empresas que compõem a Apex, suspendendo execuções visando a proteger o patrimônio de 178 companhias envolvidas diante de um montante de dívidas que chega a R$ 975 milhões.

A decisão é do juiz Marcos Sanches, titular da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, e foi proferida nesta sexta-feira (7). Determina ainda que as empresas apresentem em 30 dias pedido de recuperação judicial, sob pena de perda imediata da eficácia da medida cautelar.

Foi estabelecida também a nomeação de uma administradora judicial para realizar uma perícia técnica e verificar as condições operacionais do conglomerado, cuja manifestação completa está abaixo. O prazo para que isso seja feito e apresentado é de 20 dias.

Segundo a decisão, a medida visa a assegurar a continuidade das atividades econômicas e evitar o esgotamento de ativos antes do pedido formal de recuperação judicial.

A decisão faz uma ressalva: as suspensões determinadas não alcançam patrimônios envolvendo cotas de fundos de investimentos e também não interferem nas competências da Comissão de Valores Mobiliários e da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais.

Ficam ainda fora do escopo os patrimônios separados constituídos sob regime fiduciário nas emissões de certificados de recebíveis; e os patrimônios de afetação das Sociedade de Propósito Específico (SPEs) de incorporação imobiliária, as quais devem ser especificadas no prazo de 48 horas.





"A possibilidade de imediata constrição de ativo relevante das devedoras, por credores sujeitos à Recuperação Judicial, com possível comprometimento de sua restruturação, é suficiente para demonstrar a adequação e a necessidade premente da medida com vistas a evitar o exaurimento de ativos das autoras, em detrimento dos demais futuros credores, e, principalmente, da própria manutenção da atividade econômica", diz o juiz em trecho da decisão.





Cabe ressaltar que participação das empresas nos negócios da Apex não guarda relação com o rombo de quase R$ 1 bilhão. A decisão tem por finalidade proteger o patrimônio dessas companhias, que não necessariamente passarão por recuperação judicial.





Em nota, a Apex Partners afirmou que a medida proposta não se trata de recuperação judicial. "Trata-se de uma tutela cautelar para proteger as atividades da empresa até que a auditoria externa seja concluída. A companhia acredita fortemente nas atividades exercidas nas suas unidades de negócio. Nosso compromisso é dedicar todos os esforços para superar esse momento desafiador que a empresa vem enfrentando e garantir a continuidade e solidez dos trabalhos" (veja a nota na íntegra no pé desta matéria).





O empresário Fernando Antonio Kulnig Cinelli, fundador da Apex Partners, se manifestou sobre o caso pela primeira vez nesta sexta-feira (7). Em nota, informou que está dedicado e comprometido a contribuir da melhor forma para a preservação da companhia, seus investidores e acionistas.





"Com o gesto, ele demonstra sua disposição em esclarecer todas as questões levantadas com total transparência e idoneidade", diz o texto.