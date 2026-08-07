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Inovação

Startup do ES cria sistema com drones e IA para monitorar indústrias

Tecnologia mapeia áreas para analisar dados e acompanhar o dia a dia das indústrias

Publicado em 07 de Agosto de 2026 às 11:17

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

07 ago 2026 às 11:17
Mec Show - Feira da Inovação Industrial 2026
Estande da drop.AI na Mec Show 2026 Carlos Alberto Silva

O uso da inteligência artificial (IA) na indústria tem avançado para além da automação de processos administrativos. No Espírito Santo, uma startup desenvolveu um sistema que combina drones autônomos, visão computacional e modelos de IA para monitorar pátios industriais, medir estoques, identificar danos em estruturas e fazer inspeções sem a necessidade de equipes percorrendo grandes áreas.


Em seu primeiro ano como expositora na Mec Show, Feira da Inovação Industrial, realizada entre os dias 4 e 6 de agosto, a empresa chamou atenção pela inovação apresentada pela ferramenta.


A trajetória da drop.AI começou longe da indústria. A empresa nasceu desenvolvendo soluções com drones para o agronegócio, voltadas principalmente para a pulverização agrícola. A mudança de rumo ocorreu quando uma demanda apresentada por uma indústria revelou um problema que poderia ser resolvido com a mesma tecnologia: o controle de estoques em grandes pátios.

Quando fomos fazer essa análise técnica, identificamos outra dor da indústria, que era justamente o controle dos estoques. Fomos automatizando o processo e evoluímos

Vitor Guimarães, analista de dados

A partir daí, a empresa passou a investir em soluções de aerofotogrametria e inteligência artificial voltadas ao ambiente industrial, já adicionando empresas como ArcelorMittal, Vale e Samarco no portfólio de clientes.

Medição de estoques em poucas horas
Mec Show - Feira da Inovação Industrial 2026
Equipe apresenta soluções da empresa para o mercado Carlos Alberto Silva

Uma das primeiras aplicações desenvolvidas foi a medição volumétrica de pilhas de matérias-primas. O processo funciona com drones que sobrevoam os pátios industriais, capturando centenas de fotografias em alta resolução.


Posteriormente, as imagens são unificadas em um modelo tridimensional que permite calcular o volume do material armazenado. Com base na densidade do produto, o sistema estima a quantidade em metros cúbicos e toneladas.


Segundo a empresa, antes da adoção da tecnologia, algumas medições podiam levar até 15 dias para serem entregues. No início do desenvolvimento da solução, o processamento ainda consumia cerca de oito horas. Com a evolução da automação, esse tempo foi reduzido e novas funcionalidades passaram a ser incorporadas ao sistema.

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Cada cliente recebe uma inteligência artificial diferente

Em vez de utilizar um único modelo de IA para todas as operações, a drop.AI desenvolve algoritmos específicos para cada necessidade apresentada pelos clientes.


Cada aplicação exige um treinamento diferente da inteligência artificial, de acordo com o problema que será resolvido.


Entre as soluções já desenvolvidas estão:


  • identificação automática de rasgos em wind fences (barreiras corta-vento)

  • , estruturas utilizadas para conter a dispersão de partículas de carvão;

  • leitura de códigos em bobinas de aço para localização automática dos materiais;

  • identificação de oxidação e outras avarias em bobinas;

  • inspeção de linhas férreas;

  • monitoramento volumétrico de estoques.

No caso das "wind fences”, os drones percorrem toda a extensão da estrutura, enquanto a IA identifica rasgos e outros danos que poderiam comprometer o controle ambiental dos pátios de carvão.


Já no monitoramento de bobinas, a tecnologia foi criada após a empresa identificar um processo manual que mobilizava dezenas de funcionários.


Os drones permanecem instalados nas próprias plantas, realizando missões programadas de inspeção. Após cada voo, retornam automaticamente à base para recarga antes de iniciar uma nova operação.

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