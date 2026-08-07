Startup do ES cria sistema com drones e IA para monitorar indústrias

O uso da inteligência artificial (IA) na indústria tem avançado para além da automação de processos administrativos. No Espírito Santo, uma startup desenvolveu um sistema que combina drones autônomos, visão computacional e modelos de IA para monitorar pátios industriais, medir estoques, identificar danos em estruturas e fazer inspeções sem a necessidade de equipes percorrendo grandes áreas.





Em seu primeiro ano como expositora na Mec Show, Feira da Inovação Industrial, realizada entre os dias 4 e 6 de agosto, a empresa chamou atenção pela inovação apresentada pela ferramenta.





A trajetória da drop.AI começou longe da indústria. A empresa nasceu desenvolvendo soluções com drones para o agronegócio, voltadas principalmente para a pulverização agrícola. A mudança de rumo ocorreu quando uma demanda apresentada por uma indústria revelou um problema que poderia ser resolvido com a mesma tecnologia: o controle de estoques em grandes pátios.