Mec Show supera expectativa e movimenta R$ 300 milhões em negócios no ES

A Mec Show encerrou a edição de 2026 batendo o recorde de movimentações na feira, com estimativa de R$ 300 milhões em negócios gerados, acima da projeção inicial da organização, que era de R$ 250 milhões. Realizada entre os dias 4 e 6 de agosto, no Pavilhão de Carapina, na Serra, a feira recebeu 20.847 visitantes e atraiu compradores de 21 Estados brasileiros e de seis países.
Segundo a organização, participaram do evento representantes dos Estados Unidos, Alemanha, China, Canadá, Portugal e Japão. A feira reuniu empresas dos segmentos metalmecânico, automação, petróleo e gás, energia, logística e tecnologia industrial.
Para o diretor da feira, Marcos Milaneze, o evento confirmou o ambiente favorável aos negócios.
Durante três dias, reunimos empresas líderes, fornecedores, especialistas e tomadores de decisão em um ambiente marcado por debates qualificados, apresentação de novas tecnologias e geração de negócios
Marcos Milaneze, diretor da Mec Show
Além dos contratos firmados durante os dias do evento, a estimativa inclui negociações iniciadas na feira e que devem ser concluídas nos próximos meses.
Foram mais de 330 expositores, com maquinários, projetos e inovações criados dentro e fora do Estado.
As rodadas de negócios também contribuíram para o resultado da feira. Organizada pelo Sebrae-ES, a iniciativa reuniu 132 empresas fornecedoras e 17 compradoras, que participaram de 473 reuniões ao longo dos três dias do evento.
Já a Rede Petro ES promoveu uma rodada exclusiva com 40 empresas associadas e estima que os encontros tenham potencial para gerar entre R$ 10 milhões e R$ 15 milhões em contratos.
Carlos Henrique Veloso, presidente do CDMEC e promotor da feira, reforçou a relevância do evento para a economia capixaba.
É um espaço que aproxima empresas, academia e poder público, incentiva a inovação e contribui para o desenvolvimento do Espírito Santo
Carlos Henrique Veloso, presidente do CDMEC
Empresas estreantes também enxergaram no Espírito Santo potencial para futuros investimentos e negócios. A japonesa Sumitomo destacou a abertura de novas oportunidades comerciais no Estado, enquanto a paulista Apexfil informou ter prospectado mais de 50 oportunidades de negócios.
Durante a Mec Show, a Vale também promoveu ações voltadas à cadeia de fornecedores, incluindo uma celebração pelos 60 anos do Porto de Tubarão e a premiação de três empresas locais: Tereme, Eletrosolda e Vix Logística.