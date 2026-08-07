Mec Show supera expectativa e movimenta R$ 300 milhões em negócios no ES

A Mec Show encerrou a edição de 2026 batendo o recorde de movimentações na feira, com estimativa de R$ 300 milhões em negócios gerados, acima da projeção inicial da organização, que era de R$ 250 milhões. Realizada entre os dias 4 e 6 de agosto, no Pavilhão de Carapina, na Serra, a feira recebeu 20.847 visitantes e atraiu compradores de 21 Estados brasileiros e de seis países.





Segundo a organização, participaram do evento representantes dos Estados Unidos, Alemanha, China, Canadá, Portugal e Japão. A feira reuniu empresas dos segmentos metalmecânico, automação, petróleo e gás, energia, logística e tecnologia industrial.





Para o diretor da feira, Marcos Milaneze, o evento confirmou o ambiente favorável aos negócios.