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Opinião da Gazeta

Grande Vitória avança como um grande centro de distribuição

A Grande Vitória, em particular, tem posição estratégica pela proximidade de portos, rodovias e aeroporto

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 05:00

Públicado em 

26 jun 2026 às 05:00
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Perspectiva de galpão da Raizz Capital em Vila Velha
Perspectiva de galpão da Raizz Capital em Vila Velha Divulgação/Raizz Capital

Como mostrou o colunista Abdo Filho, Vila Velha entrou no jogo dos grandes complexos logísticos, ao lado de Serra, Cariacica e Viana, com um anúncio de um importante empreendimento. É interessante ver que o comércio atacadista e distribuidor está estimulando uma concorrência saudável entre os municípios com grandes territórios na Grande Vitória. Uma competição em que todos saem ganhando.


Não é por pouco, uma vez que o setor já é o maior arrecadador de ICMS no Espírito Santo. No ano passado, o Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado (Sincades) previa que, com o início da vigência de uma nova regra de incentivos, o Estado receberia mais de 200 empresas do setor atacadista até o fim de 2025


É preciso seguir pelo caminho da competitividade logística. E isso se faz com investimentos em infraestrutura, o que já faz parte do planejamento estratégico com a modernização das rodovias federais e a ampliação portuária e ferroviária. Empreendimentos que precisam se consolidar para manter a atratividade. Bem localizado nacionalmente o Espírito Santo sempre esteve.


Em dezembro passado, o Sincades divulgou a dimensão do setor no Espírito Santo, então com 3,6 milhões de metros quadrados em galpões. Outros 750 mil metros quadrados estavam em construção. A Shopee, uma das gigantes do comércio eletrônico, acabou de inaugurar seu primeiro centro de distribuição no Estado. E assim o setor vai se fortalecendo.


A Grande Vitória, em particular, tem posição estratégica pela proximidade de portos, rodovias e aeroporto. E, se Vitória fica de fora dessa corrida por faltar espaço territorial para esses empreendimentos, os demais municípios passam por transformações visíveis. Todos são beneficiados. A mudança na paisagem, com galpões espalhados por grandes áreas, aponta para uma economia robusta, com mais empregos e mais geração de riquezas.

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