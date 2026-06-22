Família morta na BR 101: agilidade da Justiça não pode faltar desta vez

Impossível não se lembrar do caso Dondoni, uma das tragédias automobilísticas mais emblemáticas do Espírito Santo não só pela comoção causada pela morte de uma família na BR 101 — apenas o pai sobreviveu — como pela demora de se chegar ao julgamento do réu, que dirigia uma caminhonete e estava alcoolizado.
Foram dez anos entre a data do acidente, em 2008, e a do primeiro julgamento, em 2018, um incontestável caso de demora da Justiça. Houve condenação tanto na ocasião quanto nos recursos posteriores.
É essa demora de se ter uma decisão judicial, condenando ou absolvendo o réu, que não pode se repetir em um caso mais recente, bastante parecido com aquele de 2008: no ano passado, na véspera do Natal, uma família inteira foi morta também na BR 101 após o veículo em que estava ser atingido por uma caminhonete e arremessado contra outros dois carros. O motorista da caminhonete estaria embriagado e abandonou o local.
A prisão, enfim, aconteceu na semana passada, quando ele foi encontrado em um ônibus de turismo, com destino a São Paulo. O motorista foi denunciado quatro vezes por homicídio simples com dolo eventual. A investigação da Polícia Civil constatou que ele trafegava a uma velocidade de 143 km/h, bem acima do limite de 60 km/h da via. Devido à embriaguez, ao excesso de velocidade e à fuga do local, o condutor assumiu o risco de morte.
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