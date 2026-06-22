Família morta na BR 101: agilidade da Justiça não pode faltar desta vez

Impossível não se lembrar do caso Dondoni, uma das tragédias automobilísticas mais emblemáticas do Espírito Santo não só pela comoção causada pela morte de uma família na BR 101 — apenas o pai sobreviveu — como pela demora de se chegar ao julgamento do réu, que dirigia uma caminhonete e estava alcoolizado.





Foram dez anos entre a data do acidente, em 2008, e a do primeiro julgamento, em 2018, um incontestável caso de demora da Justiça. Houve condenação tanto na ocasião quanto nos recursos posteriores.





É essa demora de se ter uma decisão judicial, condenando ou absolvendo o réu, que não pode se repetir em um caso mais recente, bastante parecido com aquele de 2008: no ano passado, na véspera do Natal, uma família inteira foi morta também na BR 101 após o veículo em que estava ser atingido por uma caminhonete e arremessado contra outros dois carros. O motorista da caminhonete estaria embriagado e abandonou o local.











A aplicação da lei é o que garante a Justiça e reduz a sensação de impunidade. A punição tem um efeito pedagógico, atua como freio para crimes de trânsito e limita quem insiste em agir de forma irresponsável atrás do volante. Mas para ter efeito também precisa ser célere, com todas as garatias e o direito à ampla defesa. Com se diz, a Justiça que tarda também falha.

O que se espera é que, apesar de terem tantas coisas em comum, esses dois casos se diferenciem nesse aspecto. Outro crime de trânsito não pode demorar tanto tempo a ter uma conclusão nos tribunais.

Crimes de trânsito com tamanha gravidade precisam de desfecho rápido, não somente com celeridade investigativa quanto processual. O problema está exposto: desde 2024, há mais mortes trânsito no Espírito Santo do que homicídios, vivemos uma epidemia dessa violência. Com o comportamento mais prudente e o cumprimento das leis, a situação seria bem menos assustadora.