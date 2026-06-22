AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Editorial
  • Família morta na BR 101: agilidade da Justiça não pode faltar desta vez
Opinião da Gazeta

Família morta na BR 101: agilidade da Justiça não pode faltar desta vez

Caso ocorrido no ano passado lembra outro mais antigo, em que membros da mesma família foram mortos, e levou dez anos para chegar ao tribunal

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 05:00

Públicado em 

22 jun 2026 às 05:00
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Colisão envolvendo quatro carros mata quatro pessoas na BR-101, em Jaguaré, em dezembro de 2025
Colisão envolvendo quatro carros mata quatro pessoas na BR-101, em Jaguaré, em dezembro de 2025 Reprodução/Leitor

Impossível não se lembrar do caso Dondoni, uma das tragédias automobilísticas mais emblemáticas do Espírito Santo não só pela comoção causada pela morte de uma família na BR 101 — apenas o pai sobreviveu — como pela demora de se chegar ao julgamento do réu, que dirigia uma caminhonete e estava alcoolizado. 


Foram dez anos entre a data do acidente, em 2008, e a do primeiro julgamento, em 2018, um incontestável caso de demora da Justiça. Houve condenação tanto na ocasião quanto nos recursos posteriores.


É essa demora de se ter uma decisão judicial, condenando ou absolvendo o réu, que não pode se repetir em um caso mais recente, bastante parecido com aquele de 2008: no ano passado, na véspera do Natal, uma família inteira foi morta também na BR 101 após o veículo em que estava ser atingido por uma caminhonete e arremessado contra outros dois carros. O motorista da caminhonete estaria embriagado e abandonou o local.


A prisão, enfim, aconteceu na semana passada, quando ele foi encontrado em um ônibus de turismo, com destino a São Paulo. O motorista foi denunciado quatro vezes por homicídio simples com dolo eventual. A investigação da Polícia Civil  constatou que ele trafegava a uma velocidade de 143 km/h, bem acima do limite de 60 km/h da via. Devido à embriaguez, ao excesso de velocidade e à fuga do local, o condutor assumiu o risco de morte.

Crimes de trânsito com tamanha gravidade precisam de desfecho rápido, não somente com celeridade investigativa quanto processual. O problema está exposto: desde 2024, há mais mortes trânsito no Espírito Santo do que homicídios, vivemos uma epidemia dessa violência. Com o comportamento mais prudente e o cumprimento das leis, a situação seria bem menos assustadora.

A aplicação da lei é o que garante a Justiça e reduz a sensação de impunidade. A punição tem um efeito pedagógico, atua como freio para crimes de trânsito e limita quem insiste em agir de forma irresponsável atrás do volante. Mas para ter efeito também precisa ser célere, com todas as garatias e o direito à ampla defesa. Com se diz, a Justiça que tarda também falha.


O que se espera é que, apesar de terem tantas coisas em comum, esses dois casos se diferenciem nesse aspecto. Outro crime de trânsito não pode demorar tanto tempo a ter uma conclusão nos tribunais.


LEIA MAIS EDITORIAIS

Segunda Ponte: reforma é alívio, mas não solução definitiva para o trânsito

Cratera na BR 262 faz três meses: manutenção precisa ser levada mais a sério

Facilitar o investimento privado é melhorar a vida nas cidades

Um novo destino para o Trem das Montanhas Capixabas

Dados do ES sobre mortes no trânsito devem ser ferramenta para salvar vidas

Redação de A Gazeta

Fique por dentro das últimas notícias do Espírito Santo, do Brasil e do mundo com a redação de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Justiça BR 101 Acidente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa
Santa Teresa é eleita o melhor destino de inverno do ES por leitores de HZ
Seleção Argentina x Áustria
Messi marca gols históricos, vira maior goleador em Copas e classifica Argentina
Centro de Detenção Provisória de Marataízes
Dois detentos fogem de presídio em Marataízes durante a madrugada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados