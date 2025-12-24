Home
>
Cotidiano
>
Família morta em acidente na BR 101 era de Cariacica e ia visitar parentes na Bahia

Família morta em acidente na BR 101 era de Cariacica e ia visitar parentes na Bahia

Vítimas estavam em um Fiat Palio que foi atingido por caminhonete RAM na altura de Jaguaré; condutor do veículo que causou a batida fugiu sem prestar socorro

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 11:37

Família morta no acidente em Jaguaré seguia para a Bahia para visitar parentes
Família morta no acidente em Jaguaré seguia para a Bahia para visitar parentes Crédito: Divulgação | Acervo familiar

A viagem para visitar parentes na Bahia neste Natal terminou em tragédia para uma família de Cariacica na madrugada desta quarta-feira (24), na BR 101, em Jaguaréno Norte do Espírito Santo. Denis Carlos Rolim, 43 anos, que conduzia o veículo, a esposa Valdenice Alves de Oliveira, 39 anos, e as filhas Débora Vitória Alves Rolim, de 10 anos e Sara Cristina Alves Rolim, de 7 anos, morreram após o veículo em que estavam ser atingido por uma caminhonete e arremessado contra outros dois carros. A família havia saído da Grande Vitória com o plano de reencontrar familiares de Valdenice no estado vizinho.

Recomendado para você

Vítimas estavam em um Fiat Palio que foi atingido por caminhonete RAM na altura de Jaguaré; condutor do veículo que causou a batida fugiu sem prestar socorro

Família morta em acidente na BR 101 era de Cariacica e ia visitar parentes na Bahia

Tradições, memórias e novas dinâmicas mostram como a comemoração natalina se transforma com o passar do tempo

Entre a ceia, o bingo e o amigo-X: como cada geração vive o Natal

A vítimas encontradas tinham 14 e 16 anos, mas a investigação já apontou que uma criança de 11 anos já esteve na casa

Entenda como homem atraía crianças e adolescentes para exploração sexual em Vila Velha

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envovleu quatro veículos — Toyota Corolla, Fiat Palio, RAM 250 e Chevrolet Cruze. A caminhonete RAM seguia no sentido Norte da BR 101 quando colidiu com a traseira do Fiat Palio. Com o impacto, o veículo perdeu o controle, foi arremessado para a pista contrária, atingiu lateralmente um Chevrolet Cruze e, em seguida, colidiu de frente com um Toyota Corolla.

Leia mais

Imagem - Acidente com quatro veículos mata quatro pessoas na BR 101

Acidente com quatro veículos mata quatro pessoas na BR 101

Depois do acidente, o motorista da RAM fugiu do local. Além das quatro mortes, outras três pessoas ficaram feridas.

Os corpos foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para passar por exames de necropsia e, depois, serem liberados aos familiares. 

A PRF informou que os agentes federais e os demais órgãos seguem na busca pela identificação e localização do condutor que causou o acidente. Até a publicação desta reportagem, o motorista não havia sido encontrado.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais