Viagem interrompida

Família morta em acidente na BR 101 era de Cariacica e ia visitar parentes na Bahia

Vítimas estavam em um Fiat Palio que foi atingido por caminhonete RAM na altura de Jaguaré; condutor do veículo que causou a batida fugiu sem prestar socorro

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 11:37

Família morta no acidente em Jaguaré seguia para a Bahia para visitar parentes Crédito: Divulgação | Acervo familiar

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envovleu quatro veículos — Toyota Corolla, Fiat Palio, RAM 250 e Chevrolet Cruze. A caminhonete RAM seguia no sentido Norte da BR 101 quando colidiu com a traseira do Fiat Palio. Com o impacto, o veículo perdeu o controle, foi arremessado para a pista contrária, atingiu lateralmente um Chevrolet Cruze e, em seguida, colidiu de frente com um Toyota Corolla.

Leia mais Acidente com quatro veículos mata quatro pessoas na BR 101

Depois do acidente, o motorista da RAM fugiu do local. Além das quatro mortes, outras três pessoas ficaram feridas.

Os corpos foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para passar por exames de necropsia e, depois, serem liberados aos familiares.

A PRF informou que os agentes federais e os demais órgãos seguem na busca pela identificação e localização do condutor que causou o acidente. Até a publicação desta reportagem, o motorista não havia sido encontrado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta