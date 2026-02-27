Padre Gabriel

Muro desaba e casas são interditadas em Cariacica

As moradoras receberam recomendações da Defesa Civil para saírem do local devido ao risco de desabamento.

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 18:06

Um muro desabou após deslizamento de terra em Padre Gabriel, em Cariacica, na Grande Vitória, na tarde desta sexta-feira (27). Devido à queda, duas casas foram interditadas. O desabamento foi causado por encharcamento do solo, como explicou a prefeitura do município, em nota. Um vídeo gravado por uma das moradores mostra os imóveis após a ocorrência. Na gravação, é possível ver uma das construções na parte superior e outra no mesmo nível da estrutura que caiu.

Entre as construções ficaram pedaços de telhas e outros objetos. O repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, esteve no local e apurou com a Defesa Civil que ambas as casas correm risco, principalmente a que fica sobre parte da terra que deslizou, que foi totalmente condenada. Uma lona foi colocada por cima da terra para evitar que a área receba mais água e uma nova ocorrência seja registrada, já que as chuvas prosseguem.

Por causa da situação, todos os moradores foram orientados a deixar as construções e as duas famílias buscam abrigos, pois não possuem locais alternativos. A administração central enviou uma equipe técnica ao local e constatou que o muro foi construído fora dos padrões técnicos.

A Defesa Civil do município de Cariacica colocou uma lona em cima da terra que deslizou Crédito: Reprodução | Wagner Martins

“O órgão reforça que, em caso de qualquer indício de movimentação de solo ou ocorrência relacionada, a população deve acionar imediatamente o Plantão 24 horas da Defesa Civil pelo telefone 199”, frisou.

