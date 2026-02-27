Home
Muro desaba e casas são interditadas em Cariacica

As moradoras receberam recomendações da Defesa Civil para saírem do local devido ao risco de desabamento.

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 18:06

Conforme moradores, a situação aconteceu nesta sexta-feira (27) em Padre Gabriel, em Cariacica

Um muro desabou após deslizamento de terra em Padre Gabriel, em Cariacica, na Grande Vitória, na tarde desta sexta-feira (27). Devido à queda, duas casas foram interditadas. O desabamento foi causado por encharcamento do solo, como explicou a prefeitura do município, em nota. Um vídeo gravado por uma das moradores mostra os imóveis após a ocorrência. Na gravação, é possível ver uma das construções na parte superior e outra no mesmo nível da estrutura que caiu.

As moradoras receberam recomendações da Defesa Civil para saírem do local devido ao risco de desabamento.

Entre as construções ficaram pedaços de telhas e outros objetos. O repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, esteve no local e apurou com a Defesa Civil que ambas as casas correm risco, principalmente a que fica sobre parte da terra que deslizou, que foi totalmente condenada. Uma lona foi colocada por cima da terra para evitar que a área receba mais água e uma nova ocorrência seja registrada, já que as chuvas prosseguem. 

Por causa da situação, todos os moradores foram orientados a deixar as construções e as duas famílias buscam abrigos, pois não possuem locais alternativos. A administração central enviou uma equipe técnica ao local e constatou que o muro foi construído fora dos padrões técnicos.

A Defesa Civil do município de Cariacica colocou uma lona em cima da terra que deslizou e causou a queda de muro
A Defesa Civil do município de Cariacica colocou uma lona em cima da terra que deslizou Crédito: Reprodução | Wagner Martins

“O órgão reforça que, em caso de qualquer indício de movimentação de solo ou ocorrência relacionada, a população deve acionar imediatamente o Plantão 24 horas da Defesa Civil pelo telefone 199”, frisou.

