Quantos milímetros de chuva alagam ruas? Entenda as previsões do tempo

Veja de forma descomplicada como funciona a medição e o que se deve levar em conta para avaliar os impactos na rotina

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 16:50

Você já ouviu que "vai chover 50 milímetros", mas ficou sem saber se o volume seria motivo para abrir o guarda-chuva ou preparar o bote? Muitos conhecem o termo, mas não sabem, na prática, como esses números impactam na rotina.

Tecnicamente, a medição é matemática: cada milímetro equivale a um litro de água acumulado em um metro quadrado. No entanto, para definir se a chuva é pouca ou muita, o intervalo de tempo é o fator determinante para o risco de alagamentos.

Assista ao vídeo acima e entenda, em menos de dois minutos, como os milímetros podem (ou não) alterar o seu cotidiano.

Veja de forma descomplicada como funciona a medição e o que se deve levar em conta para avaliar os impactos na rotina

Quantos milímetros de chuva alagam ruas? Entenda as previsões do tempo





