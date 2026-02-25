Na prática

Quantos milímetros de chuva alagam ruas? Entenda as previsões do tempo

Veja de forma descomplicada como funciona a medição e o que se deve levar em conta para avaliar os impactos na rotina

Você já ouviu que "vai chover 50 milímetros", mas ficou sem saber se o volume seria motivo para abrir o guarda-chuva ou preparar o bote? Muitos conhecem o termo, mas não sabem, na prática, como esses números impactam na rotina.



Tecnicamente, a medição é matemática: cada milímetro equivale a um litro de água acumulado em um metro quadrado. No entanto, para definir se a chuva é pouca ou muita, o intervalo de tempo é o fator determinante para o risco de alagamentos.



Assista ao vídeo acima e entenda, em menos de dois minutos, como os milímetros podem (ou não) alterar o seu cotidiano.