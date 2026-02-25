Grande volume

Espírito Santo deve ter chuva persistente com nova atuação da ZCAS

Quinto episódio do fenômeno em 2026 pode provocar acumulados elevados, alagamentos e risco de deslizamentos até domingo (1º)

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 11:40

Quinta ZCAS de 2026 se estabelece entre os dias 26 de fevereiro e 01 de março Crédito: Climatempo

O Espírito Santo está entre as regiões que devem registrar chuva volumosa e frequente entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março deste ano. O motivo, segundo a empresa de meteorologia Climatempo, é um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que vai atuar sobre o Brasil nos próximos dias. Este será o quinto episódio do fenômeno em 2026.

De acordo com a Climatempo, o sistema deve organizar um corredor persistente de umidade, favorecendo chuva frequente e volumosa em diversas áreas do país.

A circulação de ventos em vários níveis da atmosfera — condição essencial para a formação da ZCAS — deve concentrar as áreas de instabilidade sobre porções do centro-norte do Sudeste, do Centro-Oeste, além de áreas do sul do Nordeste e também da Região Norte.

Para todo o Espírito Santo, a previsão até domingo (1º) é de chuva mais persistente, com acumulados elevados ao longo de vários dias.

Riscos

Durante a atuação de uma ZCAS, é comum que a chuva ocorra de forma frequente e por períodos prolongados. Esse padrão aumenta o risco de:

Alagamentos urbanos;

Transbordamento de rios e córregos;

Encharcamento do solo;

Deslizamentos de terra, especialmente em áreas de encosta.

Até sexta-feira (27), o Estado permanece sob alerta vermelho para chuvas intensas, com previsão de precipitação acima de 100 milímetros por dia — volume considerado extremamente elevado.

A orientação é que a população acompanhe diariamente a previsão do tempo e siga as recomendações da Defesa Civil.

