Espírito Santo deve ter chuva persistente com nova atuação da ZCAS

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 11:40
O Espírito Santo está entre as regiões que devem registrar chuva volumosa e frequente entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março deste ano. O motivo, segundo a empresa de meteorologia Climatempo, é um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que vai atuar sobre o Brasil nos próximos dias. Este será o quinto episódio do fenômeno em 2026.
De acordo com a Climatempo, o sistema deve organizar um corredor persistente de umidade, favorecendo chuva frequente e volumosa em diversas áreas do país.
A circulação de ventos em vários níveis da atmosfera — condição essencial para a formação da ZCAS — deve concentrar as áreas de instabilidade sobre porções do centro-norte do Sudeste, do Centro-Oeste, além de áreas do sul do Nordeste e também da Região Norte.
Para todo o Espírito Santo, a previsão até domingo (1º) é de chuva mais persistente, com acumulados elevados ao longo de vários dias.
Durante a atuação de uma ZCAS, é comum que a chuva ocorra de forma frequente e por períodos prolongados. Esse padrão aumenta o risco de:
Até sexta-feira (27), o Estado permanece sob alerta vermelho para chuvas intensas, com previsão de precipitação acima de 100 milímetros por dia — volume considerado extremamente elevado.
A orientação é que a população acompanhe diariamente a previsão do tempo e siga as recomendações da Defesa Civil.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o