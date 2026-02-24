Inmet emite alerta vermelho de chuvas intensas no Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho — o nível máximo na escala de risco — para acumulado de chuva em todo o Espírito Santo até sexta-feira (27). A previsão indica precipitação superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia, volume considerado extremamente elevado. [Veja aqui como se mede a chuva]