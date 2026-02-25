Temporal

Chuva de 70 mm em uma hora causa desabamentos e destruição em Nova Venécia

Casas foram danificadas, ruas ficaram alagadas e moradores precisaram deixar imóveis após temporal no Noroeste do Espírito Santo

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 09:16 - Atualizado há 5 minutos

O temporal que atingiu cidades do Noroeste do Espírito Santo na tarde de terça-feira (25) provocou desabamentos e deixou um rastro de destruição em diversos pontos de Nova Venécia. Segundo a Defesa Civil Municipal, choveu cerca de 70 milímetros em menos de uma hora.

Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram moradores tentando limpar as ruas ainda tomadas pela água. Em um dos registros, é possível ver uma casa que cedeu, com muros derrubados e móveis espalhados pela via. Carros, motos e pedestres ficaram ilhados devido ao alto volume de água, que também arrastou lixo e entulho em diferentes regiões da cidade.

No bairro Beira Rio, parte de uma residência desabou, mas não havia ninguém no imóvel no momento. Já no bairro Rúbia, o muro de uma casa caiu e a estrutura da residência ficou comprometida. Em ambos os casos, os moradores foram acolhidos por familiares.

A força da enxurrada também arrancou paralelepípedos em várias ruas, abrindo buracos e prejudicando o trânsito. A Secretaria Municipal de Obras informou que mobilizou equipes para realizar a limpeza, executar reparos emergenciais em muros e liberar as vias.

A Defesa Civil orienta que moradores de áreas de risco redobrem a atenção. Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

