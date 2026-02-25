Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: barreiras para frear bikes elétricas em Vitória e funcionamento de celulares à prova d'água

CBN Vitória ao vivo: barreiras para frear bikes elétricas em Vitória e funcionamento de celulares à prova d'água

No programa desta quarta-feira (25), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 10:02

No programa CBN Vitória desta quarta-feira (25), de 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Recomendado para você

Pesquisa sobre eficácia e segurança de substância usada em tratamento de pacientes com lesão medular pode ter o Espírito Santo como polo de apoio

Hospital do ES é opção para nova fase de estudos da polilaminina

No programa desta quarta-feira (25), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: barreiras para frear bikes elétricas em Vitória e funcionamento de celulares à prova d'água

Casas foram danificadas, ruas ficaram alagadas e moradores precisaram deixar imóveis após temporal no Noroeste do Espírito Santo

Chuva de 70 mm em uma hora causa desabamentos e destruição em Nova Venécia

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais