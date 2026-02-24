Forte chuva que atinge o RJ e MG deve chegar ao ES nos próximos dias

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 14:06
As fortes chuvas que atingem os Estados de Rio de Janeiro e Minas Gerais devem chegar ao Espírito Santo nos próximos dias. A previsão é do meteorologista Mauro Bernasconi, da Defesa Civil capixaba.
Apesar de o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ter emitido um alerta vermelho — o nível mais alto de risco — para todo o Espírito Santo, Bernasconi explicou que, por enquanto, devem ocorrer temporais típicos de verão, geralmente ao fim do dia. Mas tudo deve mudar entre quinta (26) e sexta-feira (27).
"O sistema que provoca temporais no Sudeste já influencia o território capixaba, mas deve ganhar mais força, com a chegada de uma frente fria. No momento, há atuação do que a meteorologia chama de cavado — uma zona alongada de baixa pressão atmosférica que favorece a subida da umidade da baixa para a alta atmosfera, formando nuvens carregadas e, posteriormente, tempestades. Esse sistema deve dar espaço à aproximação de uma frente fria nos próximos dias, intensificando as instabilidades", explicou Bernasconi em entrevista à Rádio CBN Vitória (92,5 FM).
Segundo o especialista, a frente fria deve atingir o Espírito Santo entre os dias 26 e 27 de fevereiro. "Quando chegar, as chuvas se tornarão mais persistentes, mais duradouras, o que aumenta os riscos de transtornos porque o solo já está encharcado em algumas regiões pelas precipitações recentes, elevando a possibilidade de deslizamentos, alagamentos, enxurradas e enchentes", avaliou.
Cenários da chuva no ES
■ O dia mais intenso de chuva deve ser 27 de fevereiro, principalmente nas regiões Norte e Noroeste, quando acumulados podem chegar a 70 milímetros em 24 horas. Em um cenário mais pessimista, a precipitação pode alcançar 100 milímetros no dia, volume altamente expressivo.
■ No mesmo dia, a previsão para a Grande Vitória, Região Serrana e Caparaó é de 50 milímetros em 24 horas, podendo alcançar 70 milímetros no cenário mais crítico .
■ Entenda aqui como se mede a chuva
Fonte: Mauro Bernasconi | Defesa Civil do ES
Em sete dias ( de 24 de fevereiro a 2 de março) o volume previsto nas regiões capixabas ultrapassa 100 milímetros. No cenário mais crítico, especialmente nas cidades que ficam acima do Rio Doce (Norte e Noroeste), a previsão indica acumulados de até 170 milímetros. "É mais chuva do que o esperado para o mês inteiro de fevereiro”, destacou o meteorologista.
A tendência é que a frente fria se afaste do Espírito Santo no dia 1º de março, quando o tempo deve começar a firmar.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o