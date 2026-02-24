Alerta

Forte chuva que atinge o RJ e MG deve chegar ao ES nos próximos dias

Meteorologista Mauro Bernasconi, da Defesa Civil, explica combinação de fenômenos que deve gerar chuvas intensas em território capixaba

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 14:06

As fortes chuvas que atingem os Estados de Rio de Janeiro e Minas Gerais devem chegar ao Espírito Santo nos próximos dias. A previsão é do meteorologista Mauro Bernasconi, da Defesa Civil capixaba.

Apesar de o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ter emitido um alerta vermelho — o nível mais alto de risco — para todo o Espírito Santo, Bernasconi explicou que, por enquanto, devem ocorrer temporais típicos de verão, geralmente ao fim do dia. Mas tudo deve mudar entre quinta (26) e sexta-feira (27).

"O sistema que provoca temporais no Sudeste já influencia o território capixaba, mas deve ganhar mais força, com a chegada de uma frente fria. No momento, há atuação do que a meteorologia chama de cavado — uma zona alongada de baixa pressão atmosférica que favorece a subida da umidade da baixa para a alta atmosfera, formando nuvens carregadas e, posteriormente, tempestades. Esse sistema deve dar espaço à aproximação de uma frente fria nos próximos dias, intensificando as instabilidades", explicou Bernasconi em entrevista à Rádio CBN Vitória (92,5 FM).

Segundo o especialista, a frente fria deve atingir o Espírito Santo entre os dias 26 e 27 de fevereiro. "Quando chegar, as chuvas se tornarão mais persistentes, mais duradouras, o que aumenta os riscos de transtornos porque o solo já está encharcado em algumas regiões pelas precipitações recentes, elevando a possibilidade de deslizamentos, alagamentos, enxurradas e enchentes", avaliou.

Cenários da chuva no ES ■ O dia mais intenso de chuva deve ser 27 de fevereiro, principalmente nas regiões Norte e Noroeste, quando acumulados podem chegar a 70 milímetros em 24 horas. Em um cenário mais pessimista, a precipitação pode alcançar 100 milímetros no dia, volume altamente expressivo.



■ No mesmo dia, a previsão para a Grande Vitória, Região Serrana e Caparaó é de 50 milímetros em 24 horas, podendo alcançar 70 milímetros no cenário mais crítico .



■ Entenda aqui como se mede a chuva



Fonte: Mauro Bernasconi | Defesa Civil do ES

Mais chuva em 7 dias do que no mês

Em sete dias ( de 24 de fevereiro a 2 de março) o volume previsto nas regiões capixabas ultrapassa 100 milímetros. No cenário mais crítico, especialmente nas cidades que ficam acima do Rio Doce (Norte e Noroeste), a previsão indica acumulados de até 170 milímetros. "É mais chuva do que o esperado para o mês inteiro de fevereiro”, destacou o meteorologista.

A tendência é que a frente fria se afaste do Espírito Santo no dia 1º de março, quando o tempo deve começar a firmar.

