ES está sob alerta laranja de chuvas intensas até sexta-feira (27)

Todo o Espírito Santo está sob alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia Crédito: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (23) um alerta laranja de chuvas intensas para todo o Espírito Santo. O aviso já está em vigor e é válido até as 23h59 da próxima sexta-feira (27).

A previsão para todas as cidades do Estado é de chuva de até 100 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos, que podem variar entre 60 e 100 km/h. Há risco de alagamentos, cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.

O alerta laranja é o segundo mais grave na escala de risco do Inmet. Além dele, um aviso amarelo — de menor intensidade — também está em vigor no Espírito Santo desde domingo (22) e foi prorrogado até sexta-feira (27).