Chuvas deixam 22 mortos na Zona da Mata de MG; ES oferece ajuda

Juiz de Fora, uma das cidades mais afetadas, registra até o momento 16 óbitos confirmados; outras seis mortes aconteceram na cidade de Ubá

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 13:40

Morro localizado no bairro do Grajaú, em Juiz de Fora, onde residências foram soterradas por deslizamento de terra Crédito: Prefeitura de Juiz de Fora

Ao menos 22 pessoas morreram na zona da mata de Minas Gerais em razão das chuvas que atingem a região desde a noite de segunda-feira (23). Juiz de Fora, uma das cidades mais afetadas, registra até o momento 16 óbitos confirmados. Outras seis mortes aconteceram na cidade de Ubá, a 111 quilômetros.

Os estragos em Juiz de Fora levaram a prefeita Margarida Salomão (PT) a decretar estado de calamidade pública na cidade mineira ainda durante a madrugada desta terça. Quatro mortes ocorreram no bairro JK, quatro no bairro Santa Rita, dois na Vila Ideal, uma no bairro Lourdes, uma na Vila Alpina, uma no bairro São Benedito e uma na Vila Olavo Costa. Outras 440 pessoas estão desabrigadas. Elas receberam acolhimento e acomodação provisória por parte da prefeitura.

Em Ubá, ao menos duas pessoas estão desaparecidas, segundo a prefeitura. O município registrou cerca de 170 mm de precipitação em cerca de três horas e meia. O prefeito José Damato Neto (PSD) decretou calamidade pública na cidade.

O governador Romeu Zema (Novo) decretou luto oficial de três dias. Ele, que cumpre agenda no noroeste do estado, deve se deslocar para o município nesta terça ou na manhã de quarta (25). "Minas está presente e fará tudo o que estiver ao seu alcance para amenizar esse sofrimento", afirmou. O ministro de Integração e Desenvolvimento Regional do governo Lula (PT), Waldez Góes, disse que equipes da Defesa Civil nacional estão se dirigindo à região de Juiz de Fora para atuar em conjunto com as autoridades locais.

Segundo a prefeita Margarida, o temporal provocou ao menos 20 soterramentos de imóveis no município, principalmente na região sudeste. A Defesa Civil atendeu 251 ocorrências relacionadas à chuva. Os desabrigados estão sendo levados a três escolas do município. A corporação local dos bombeiros já conta com um adicional de 150 agentes de outras localidades, segundo a prefeita.

Em Ubá, de acordo com medições realizadas na área central, o rio Ubá atingiu 7,82 metros e gerou inundações em área urbana, com impacto em diversos bairros, ruas e estabelecimentos comerciais. A prefeitura diz ter atendido a 18 ocorrências, sendo que três pontes estão totalmente danificadas. Houve o desabamento de três imóveis na avenida Cristiano Roças e de uma residência na rua da Harmonia. Bombeiros, equipes da Defesa Civil e voluntários de empresas particulares atuam no resgate e na procura de pessoas desaparecidas.

No bairro Parque Jardim Burnier, em Juiz de Fora, uma encosta deslizou e 12 imóveis foram soterrados. No local, foram registradas ao menos quatro mortes e 17 pessoas desaparecidas. Na manhã desta terça, uma mulher foi localizada com vida na rua do Carmelo, no bairro Paineiras.

Nas redes sociais, vídeos mostram moradores tentando socorrer vizinhos ilhados, casas desmoronando, ruas alagadas e cenas de desespero. Há também pedidos de ajuda e relatos de pessoas presas em destroços de desabamentos. "Uma casa desmoronou e tem uma pessoa presa", diz texto de um pedido de socorro feito pelo Instagram. O morador do Grajaú disse que não conseguia ser atendido pelo Corpo de Bombeiros.

Nesta quarta, o avanço de uma nova frente fria poderá provocar mais chuvas intensas, inicialmente na zona da mata e no sul e sudoeste de Minas, afirma a Defesa Civil estadual. Juiz de Fora enfrenta o fevereiro mais chuvoso de sua história, com 589 mm acumulados até o momento, o dobro do esperado para o mês. As consequências são, além dos soterramentos, quedas de árvores e bairros ilhados pelas águas. "É uma situação extrema, que permite medidas extremas", disse a prefeita.

As aulas no município foram suspensas, assim como foi determinado trabalho remoto para os servidores que atuam na sede da prefeitura, no centro. O decreto de calamidade agiliza o recebimento de recursos estaduais e federais. Salomão afirmou que será preciso também uma mobilização de voluntários para ajudar as famílias afetadas. Segundo ela, a cidade precisa de um período de recuperação. "Estamos nos desdobrando para socorrer as pessoas e salvar vidas", disse.

A intensidade da chuva provocou o transbordamento do rio Paraibuna e a interdição da ponte Vermelha e do túnel Mergulhão. Agentes de trânsito atuam na manhã desta terça-feira para orientar condutores sobre após as intercorrências. Deslizamentos de terra impediram o trânsito de veículos na serra dos Bandeirantes e na Garganta Dilermando. Na avenida Brasil o tráfego foi prejudicado pela queda de árvores. Ao menos dez pontos da cidade sofreram com alagamentos. Alguns dos pontos de inundação haviam se desfeito, informou a prefeitura na manhã desta terça.

O decreto de calamidade entra em vigor nesta terça, com validade de 180 dias.

Casagrande coloca ES à disposição

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), se pronunciou sobre a tragédia em Minas Gerais pelas redes sociais na manhã desta terça-feira (24), oferecendo ajuda ao Estado vizinho.

Coloquei o Espírito Santo à disposição do governador Romeu Zema para ajudar no que for necessário diante da tragédia das chuvas em Juiz de Fora e região.

Os capixabas se unem em solidariedade aos mineiros neste momento de dor. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) February 24, 2026

