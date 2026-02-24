Home
Brasil
Governo federal reconhece calamidade pública em Juiz de Fora (MG) após mortes por chuvas

Em nota, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional informou que a Defesa Civil Nacional enviou oito técnicos especialistas do Grupo de Apoio a Desastres para acelerar as ações de assistência humanitária

MARIANA BRASIL

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 13:52

Casas desabaram após temporal em Juiz de Fora
Casas desabaram após temporal em Juiz de Fora Crédito: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

O governo federal reconheceu nesta terça-feira (24) estado de calamidade pública em Juiz de Fora (MG) após as chuvas que atingiram a cidade desde a noite de segunda (23). Em nota, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional informou que a Defesa Civil Nacional enviou nesta manhã oito técnicos especialistas do Grupo de Apoio a Desastres para acelerar as ações de assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas cidades atingidas.

O secretário Nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff, também segue para Minas Gerais nesta terça. "Neste momento, a prioridade da Defesa Civil Nacional está concentrada nas ações de socorro às populações afetadas. Além disso, o órgão atua na orientação das etapas de reconhecimento federal e de resposta ao desastre nos demais municípios atingidos", diz nota do governo. Ainda segundo o ministério, a Defesa Civil Estadual de Minas Gerais utilizou o sistema "Defesa Civil Alerta" e outros mecanismos de emergência para diminuir os impactos e manter a população informada sobre a situação no estado.

Os estragos em Juiz de Fora já levaram a prefeita Margarida Salomão (PT) a decretar estado de calamidade pública na cidade mineira ainda durante a madrugada desta terça. Quatro mortes ocorreram no bairro JK, quatro no bairro Santa Rita, dois na Vila Ideal, uma no bairro Lourdes, uma na Vila Alpina, uma no bairro São Benedito e uma na Vila Olavo Costa. Outras 440 pessoas estão desabrigadas. Elas receberam acolhimento e acomodação provisória por parte da prefeitura.

