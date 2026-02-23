Crime

Professor de capoeira é preso sob suspeita de estuprar aluna de 13 anos em GO

De acordo com a Polícia Civil, a corporação já havia indiciado o suspeito em 2025, após ter instaurado inquérito diante da notícia de que o investigado estaria mantendo relacionamento com uma menor de 14 anos

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 17:19

Um professor de capoeira foi preso no último sábado (21) em Formosa, Goiás, sob a suspeita de estupro de vulnerável contra uma menina de 13 anos. De acordo com a Polícia Civil, a corporação já havia indiciado o suspeito em 2025, após ter instaurado inquérito diante da notícia de que o investigado estaria mantendo relacionamento com uma menor de 14 anos. A lei estabelece que "ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos" é crime sujeito à pena de reclusão de 8 a 15 anos. Isso independe de consentimento.

Na época, ele era professor de capoeira da vítima, que tinha 12 anos, e estabeleceu com ela relação de confiança e proximidade, de acordo com a corporação. O nome do suspeito não foi divulgado em razão de o caso estar sob segredo de Justiça. Com isso, a reportagem não tem informações de quem é responsável pela defesa dele.

No início deste mês, os familiares da vítima voltaram a procurar a polícia para informar que o investigado continuava a se relacionar com a adolescente. Os policiais então solicitaram a prisão do suspeito e mandado de busca e apreensão contra ele, que foram cumpridos no último sábado. "Foram apreendidos aparelhos celulares, diversos pertences femininos, sendo encontrada uma foto da menor na carteira do investigado", disse a corporação, em nota.

O suspeito foi encaminhado à unidade prisional de Formosa e o caso segue sob investigação. A reportagem questionou a polícia sobre a idade do homem, mas a informação não foi fornecida.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta