Dois homens são presos suspeitos de tentar extorquir empresário em SP

Um dos suspeitos fez ligações e ameaças à vítima, exigindo R$ 325 mil e afirmando ter influência junto a autoridades, segundo a polícia

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 16:12

Viatura da Polícia Civil de São Paulo Crédito: Divulgação/PCSP

Dois homens foram presos nesta segunda-feira (23) suspeitos de tentar extorquir um empresário em São Paulo. A prisão ocorreu durante a operação Baronesa, realizada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais, por meio da 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos. Um dos suspeitos fez ligações e ameaças à vítima, exigindo R$ 325 mil e afirmando ter influência junto a autoridades, segundo a polícia. Ele também intimidava a família da vítima e ameaçava expor supostas irregularidades.

A vítima registrou boletim de ocorrência e relatou receber mensagens de ameaça nas redes sociais. Com base nas investigações, a Justiça autorizou prisões temporárias, além de mandados de busca e apreensão. Durante a operação, o autor das ameaças e o comparsa foram localizados e presos. O terceiro investigado segue foragido, e as buscas continuam para a prisão do envolvido.

O UOL não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos, já que suas identidades não foram divulgadas. O espaço permanece aberto para manifestações.

