Corpo é achado em porta-malas de carro furtado em SP

O carro foi identificado como suspeito por PMs; veículo só parou após cerca de 5 km de perseguição e o motorista tentou fugir

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 14:02

Corpo foi encontrado no porta-malas deste carro, em SP
Corpo foi encontrado no porta-malas deste carro, em SP Crédito: Reprodução/PMESP

Um homem de 31 anos foi preso dirigindo um carro furtado com um corpo no porta-malas na zona sul de São Paulo. O carro foi identificado como suspeito por PMs na avenida Carlos Lacerda. O motorista não obedeceu às ordens de parada e tentou fugir do local, segundo a polícia. O caso aconteceu na madrugada de hoje. O veículo só parou após cerca de 5 km de perseguição, na rua Tomás Pompeu. O homem que dirigia o carro foi levado ao 47º DP. Ele não teve a identidade divulgada.

O corpo encontrado no porta-malas é de um homem, que não foi identificado até o momento. O UOL buscou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para saber quando e onde o veículo usado no crime foi furtado. O espaço será atualizado quando houver retorno. Este é o segundo corpo encontrado em circunstâncias suspeitas na zona sul da cidade em menos de uma semana. Na quinta-feira, o corpo esquartejado de uma mulher foi achado dentro de uma mala em Parelheiros, no extremo sul da cidade. Ninguém foi preso pelo crime até o momento.

