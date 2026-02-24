Temporal alaga ruas e derruba árvores em Santa Teresa no ES

Um temporal de apenas 30 minutos foi o suficiente para alagar ruas no Centro de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (23). A Defesa Civil Municipal informou que choveu 40 milímetros, volume expressivo para curto intervalo de tempo.

Apesar do transtorno, a água escoou assim que o temporal passou. Segundo o órgão, árvores caíram pela cidade e obstruíram parcialmente rodovias como a ES 261, onde equipes ainda atuam na limpeza, e a ES 080, trecho em que os trabalhos de remoção já foram finalizados.