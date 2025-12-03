Aula de Geografia

A história por trás da cidade que tem "Norte" no nome, mas fica no Sul do ES

Direção se refere à localização do município em relação ao Rio Itabapoana, afluente que passa pela divisa entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 16:43

Nada mais comum do que uma cidade ser nomeada com base na região em que está localizada. No Sul do Espírito Santo, por exemplo, temos Mimoso do Sul, Rio Novo do Sul e… Bom Jesus do Norte. Pois é, parece contraditório, mas o pequeno município que faz divisa com o Rio de Janeiro tem um grande motivo para se chamar assim: o Rio Itabapoana.

Com área de drenagem de 4.875 km², segundo dados da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), o afluente passa por 18 municípios entre o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Nesse trajeto, as águas cortam as cidades de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), que fica ao sul do afluente, e Bom Jesus do Norte (ES), ao norte do rio. Eis a resposta para o "batismo" da cidade!

No entanto, muitos ainda acreditam que é a cidade norte-fluminense que dita o "ritmo" do nome do município capixaba fronteiriço, localizado a pouco mais de um quilômetro de lá.

“Foi construída uma narrativa de que o nome do município é Bom Jesus do Norte por ficar ao norte de Bom Jesus do Itabapoana, que é uma cidade fronteiriça que pertence ao Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, é por que fica ao norte em relação ao Rio Itabapoana. Isso impacta diretamente na construção da nossa história” Pedro Boechat Diretor de Cultura da Prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana

História do nome

Bom Jesus do Norte já foi chamado de outras formas ao longo da história. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) contam que, no século XIX, colonizadores fundaram no local o povoado de Jardim. Mais tarde, em 1895, o lugarejo se tornou um distrito da cidade de São José do Calçado. Em 1938 passou a se chamar oficialmente Bom Jesus do Norte, mas continuou como distrito até ser emancipado em 9 de abril de 1964.

Por fim, outra curiosidade é que, segundo o Diretor de Cultura, alguns bom-jesuenses contam que o ex-prefeito Carlos Borges Garcia cogitou mudar o nome da cidade para evitar confusão, mas nada foi formalizado.

Participe! A Capixapédia, de A Gazeta, divulga curiosidades e fatos históricos diretamente relacionados ao Espírito Santo. Conhece algo incomum sobre o Estado? Sugira conteúdos no e-mail [email protected]

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta