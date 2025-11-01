Imagem panorama de Governador Lindenberg no ano de 2008
Imagem panorama de Governador Lindenberg no ano de 2008. Crédito: Nestor Muller/ Arquivo AG

A cidade capixaba que ainda é conhecida apenas como "51"

A alcunha não é um código e nem "uma boa ideia", é um apelido dado à cidade que remonta origem de sua ocupação há cerca de um século

Tempo de leitura: 2min
Publicado em 01/11/2025 às 19h41

Se você, morador e conhecedor do Espírito Santo, encontrasse com alguém pedindo informação para ir até "51", saberia dizer para onde essa pessoa deve ir? A alcunha não é um código e nem "uma boa ideia", é um apelido dado à cidade de Governador Lindenberg, no Noroeste do Estado, que está ligado à origem da cidade. Nesta "Capixapédia" (veja o vídeo acima), explicamos o motivo.

Segundo informações no site da prefeitura de Governador Lindenberg, a ocupação da região onde hoje está o município começou por volta de 1920, com a chegada da Companhia Territorial. Na época, o lugar se chamava “15 de Novembro” e era distrito de Colatina. A área foi dividida em lotes e entregue a famílias descendentes de italianos e alemães vindos de outras partes do Espírito Santo.

Para marcar os terrenos que tinham cerca de 40 hectares, eles usavam estacas numeradas. A que ficou na cidade era a de número 51. Apelido que pegou e é usado até hoje. A Companhia Territorial atuou até 1932, mas muitos lotes acabaram devolvidos por conta das doenças da época, — como o impaludismo (tipo de malária)—, que afastavam os interessados.

O primeiro morador da atual sede foi Artur Ramos de Andrade, que veio da Bahia em 1928 e construiu uma casa e um moinho movido à água. Ele vendeu o terreno em 1942 e voltou para a Bahia. A ocupação avançou com dificuldade, porque os primeiros moradores enfrentaram doenças, isolamento, falta de mantimentos e muito esforço físico. As casas eram feitas de bambu, tijolo cru e cobertas com palha ou “tabuinhas”.

Origem do nome atual

Também de acordo com as informações no site da prefeitura municipal, partir de 1946, “51” passou a se chamar Governador Lindenberg, homenagem prestada pela Câmara Municipal de Colatina ao então governador do Estado, Carlos Fernando Monteiro Lindenberg, pelos benefícios à população, como iluminação e estradas, reivindicação antiga e necessária. Ele foi também o primeiro governador a visitar o município.

Carlos Fernando Monteiro Lindenberg, ex-governador do Estado
Carlos Fernando Monteiro Lindenberg, ex-governador do Estado. Crédito: Gildo Loyola/ Montagem A Gazeta

+Capixapédias 

ES já teve neve em meio a ondas de frio? Veja o que a história diz
Mistérios em Mãe-Bá: a indígena que morreu afogada em lagoa de Anchieta
O roubo centenário de coroa e joias de santa no Convento da Penha
O curioso cemitério em formato de 'condomínio de casas' no ES
O dia em que jornalistas viraram reféns durante rebelião em presídio no ES

A Gazeta integra o

Saiba mais
Governador Lindenberg Capixapédia Região Noroeste do ES

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.