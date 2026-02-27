Governo ativa ES Solidário para população ajudar vítimas da chuva em MG

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 16:42
Após as fortes chuvas que causaram destruição e dezenas de mortes na zona da mata de Minas Gerais, o governo capixaba ativou o ES Solidário, nesta quinta-feira (26), com o objetivo de mobilizar a população para ajudar com doações que estão sendo levadas ao Estado vizinho pela Defesa Civil do Espírito Santo. Nesta sexta (27), dois caminhões já saíram com donativos para 200 famílias da região castigada.
Segundo o órgão, a população pode doar diversos itens de higiene, limpeza e dormitório, que estão listados abaixo:
Kit dormitório:
Kit de limpeza:
Além disso, a população pode doar alimentos não perecíveis.
As doações devem ser entregues no ponto oficial de recebimento: Quartel do Corpo de Bombeiros, na Rua Tenente Mário Francisco Brito, 100, no bairro Enseada do Suá, Vitória. O local fica aberto por 24 horas para o recebimento dos donativos.
