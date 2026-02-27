Campanha

Governo ativa ES Solidário para população ajudar vítimas da chuva em MG

Programa tem como intenção mobilizar a população capixaba a doar materiais de limpeza, higiene pessoal, dormitório, além de alimentos aos afetados no Estado vizinho; veja como e onde doar

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 16:42

Após as fortes chuvas que causaram destruição e dezenas de mortes na zona da mata de Minas Gerais, o governo capixaba ativou o ES Solidário, nesta quinta-feira (26), com o objetivo de mobilizar a população para ajudar com doações que estão sendo levadas ao Estado vizinho pela Defesa Civil do Espírito Santo. Nesta sexta (27), dois caminhões já saíram com donativos para 200 famílias da região castigada.

O que doar

Segundo o órgão, a população pode doar diversos itens de higiene, limpeza e dormitório, que estão listados abaixo:

Kit dormitório:

Travesseiro;

Lençol;

Cobertor.

Kit de limpeza:

Cinco litros de água sanitária;

Cinco quilos de sabão em pó;

Balde plástico de 20 litros;

Vassoura em piaçava;

Rodo com base plástica;

Pano de chão;

Escova para limpeza;

Esponja de louça dupla face;

Cinco unidades de sabão em barra;

Cinco sacos plásticos para resíduos.

Kit de higiene pessoal:

Duas escovas de dentes infantis;

Duas escovas de dente para adultos;

Pasta dental em creme para adultos;

Pasta dental em creme infantil;

Quatro rolos de papel higiênico;

Duas toalhas de banho;

Quatro sabonetes.

Fraldas;

Absorventes femininos.

Além disso, a população pode doar alimentos não perecíveis.

Onde entregar as doações

As doações devem ser entregues no ponto oficial de recebimento: Quartel do Corpo de Bombeiros, na Rua Tenente Mário Francisco Brito, 100, no bairro Enseada do Suá, Vitória. O local fica aberto por 24 horas para o recebimento dos donativos.

